水溫正好...汪默默半蹲姿定格「加精華」　網：特別有Fu～

寵物小組／綜合報導

剛好感覺對了！黃金獵犬「地瓜」這天洗完澡，獲得主人方品淳特許，回到浴缸享受短暫泡澡，但牠似乎覺得水溫太舒服，忍不住就直接在裡面尿尿了。原本想記錄狗狗泡澡，卻錄到如此一瞬間，讓她忍不住疑惑地表示，「阿你為什麼不在浴缸外面尿尿呢...。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲黃金獵犬「地瓜」在浴缸裡尿尿。（圖／有點毛毛的／網友方品淳授權提供）

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其實地瓜每逢泡澡都很興奮，常把浴缸當作游泳池，在裡面瘋狂玩水，讓主人方品淳抱怨「每次洗澡都像戰爭」。只是這天牠一踏進泡泡浴，卻未像往常興奮，反倒乖順地聽著水流聲，默默半蹲定格後，隨即跳出浴缸，可以看到洗澡水有些泛黃，更讓方品淳確信毛孩的確「就地解放」了。

地瓜的影片隨即獲得網友留言，「在泳池尿尿是很正常的事」、「汪：感覺來了嘛！」、「洗澡的時候特別有fu～」、「在水中較有尿意」、「地瓜是應該聽到流水聲，所以尿尿了」、「尿完閃狗XD」、「這美人湯加了童子尿精華，主人請享用！」、「等等要給馬麻洗澡用的」，也有網友打趣地表示「還好沒便便」，方品淳回覆，地瓜當下其實也有點想上大號，只是牠很乖，出了浴缸才在地上拉。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲地瓜後來也在地上嗯嗯了。（圖／有點毛毛的／網友方品淳授權提供）

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