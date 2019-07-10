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保母戴面具想嚇阿金　反被霸凌1分鐘「魔音慘叫」求饒

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寵物小組／綜合報導

看妳下次還敢不敢！保母這天戴上人皮面具想嚇嚇阿金「Omi」，結果反被暴力毒打長達1分鐘，她當下不斷驚聲尖叫，拔下面具後才意識到自己被反整，王湘湘實錄自家保母被欺負，再將影片放上臉書社團「有點毛毛的」，並替保母表示，「下次再也不敢了」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲阿金Omi霸凌保母。（圖／有點毛毛的／網友王湘湘授權提供）

▲Omi霸凌保母。（圖／有點毛毛的／網友王湘湘授權提供）

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可以看到影片中，原本淡定的Omi起初根本未察覺保母已換臉，還在一旁親近別的狗狗，後來牠被「唱名」，轉過頭去就直接對保母展開霸凌，牠先是衝上去擁抱，隨即搖著尾巴揮打毛拳攻擊，還時不時大聲吼叫，最後甚至把人壓在地上了。保母被嚇得趕緊拔掉面具，才發現原來Omi只是以為面具是新玩具，才會如此激動。

Omi霸凌保母的影片獲得網友留言，「感覺很痛哈哈哈」、「魔音笑聲」、「版主我看這個笑到肚子超痛的，哈哈太好笑了」、「笑死，被揍一頓」、「非禮」、「保姆倒是嚇歪了，真可愛」、「很喜歡頭套」、「一切都是幻覺～你是騙不了我的啦！」、「救人啊～」，而王湘湘也在影片留言表示，「事實上每個人戴那個面具，牠都會很高興地撲上去」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲拔下面具後，才發現Omi只是以為有新玩具。（圖／有點毛毛的／網友王湘湘授權提供）

▲拔下面具後，才發現Omi只是以為有新玩具。（圖／有點毛毛的／網友王湘湘授權提供）

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關鍵字： 有點毛毛的黃金獵犬阿金

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