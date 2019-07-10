鼠寶縮玻璃罐「嫩腿狂震」做瑜珈　「通電式」睡法萌翻

實習記者曾珮瑄／採訪報導

做個運動比較好睡！南投市這隻約2個月大的黃金鼠「大大」準備入睡，縮在玻璃罐裡伸展腿後滿足入眠，飼主呂昭宏覺得牠模樣可愛，將影片放上臉書社團「倉鼠 快樂養」並附註，「這伸懶腰的右腳是通電了嗎？該不會是皮卡丘附身了XD」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）





▲大大伸懶腰。（圖／飼主呂昭宏授權提供，下同）

請繼續往下閱讀...

呂昭宏接受《ETtoday寵物雲》採訪時表示，大大平常就習慣縮在玻璃罐裡睡覺，偶爾才會睡在角落，這天鼠寶失眠、有點不安分，才特地把罐子放在肚子上，想哄牠睡覺，「因為牠打哈欠的模樣很特別，當下看以為是要睡了，打算錄起來，結果牠突然伸懶腰，腿還一直抖」。

▲大大打呵欠模樣特別。

▲大大在玻璃罐裡打拳。

可以看到影片中，大大身體蜷曲，俐落地伸直右腿，似乎伸懶腰時很用力，腿不停上下抖動、腳掌也顫抖著，完成睡前拉筋後，牠隨即滿足地縮起腿，雙手靠在一起入睡。大大天生起床氣重，如果被吵醒會碎碎念，一般都是睡前或起床時會伸懶腰，呂昭宏每每看到就不會打擾牠，「但牠第一次全身像通電一樣，覺得很特別，應該是吹冷氣又在玻璃罐裡，很舒服才會這樣」。

大大的影片獲得網友留言，「小腳腳抖抖抖XD」、「這個震動～看樣子要使出電擊了XD」、「大大表示：抽筋啦」、「那小腳腳真有戲」、「大大：拔拔，其實人家是在伸懶腰啦⋯」、「好像睡到一半腳抽筋」、「天殘腳XD」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲毛孩睡姿像天使一樣。

▲大大喝水時當機了，停住不動。

▼更多精彩內容