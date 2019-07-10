ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

鼠寶縮玻璃罐「嫩腿狂震」做瑜珈　「通電式」睡法萌翻

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

實習記者曾珮瑄／採訪報導

做個運動比較好睡！南投市這隻約2個月大的黃金鼠「大大」準備入睡，縮在玻璃罐裡伸展腿後滿足入眠，飼主呂昭宏覺得牠模樣可愛，將影片放上臉書社團「倉鼠 快樂養」並附註，「這伸懶腰的右腳是通電了嗎？該不會是皮卡丘附身了XD」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲大大伸懶腰。（圖／飼主呂昭宏授權提供，下同）

▲大大伸懶腰。（圖／飼主呂昭宏授權提供，下同）

請繼續往下閱讀...

呂昭宏接受《ETtoday寵物雲》採訪時表示，大大平常就習慣縮在玻璃罐裡睡覺，偶爾才會睡在角落，這天鼠寶失眠、有點不安分，才特地把罐子放在肚子上，想哄牠睡覺，「因為牠打哈欠的模樣很特別，當下看以為是要睡了，打算錄起來，結果牠突然伸懶腰，腿還一直抖」。

▲大大打呵欠模樣特別。

▲大大在玻璃罐裡打拳。

▲大大在玻璃罐裡打拳。

可以看到影片中，大大身體蜷曲，俐落地伸直右腿，似乎伸懶腰時很用力，腿不停上下抖動、腳掌也顫抖著，完成睡前拉筋後，牠隨即滿足地縮起腿，雙手靠在一起入睡。大大天生起床氣重，如果被吵醒會碎碎念，一般都是睡前或起床時會伸懶腰，呂昭宏每每看到就不會打擾牠，「但牠第一次全身像通電一樣，覺得很特別，應該是吹冷氣又在玻璃罐裡，很舒服才會這樣」。

大大的影片獲得網友留言，「小腳腳抖抖抖XD」、「這個震動～看樣子要使出電擊了XD」、「大大表示：抽筋啦」、「那小腳腳真有戲」、「大大：拔拔，其實人家是在伸懶腰啦⋯」、「好像睡到一半腳抽筋」、「天殘腳XD」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲毛孩睡姿像天使一樣。

▲毛孩睡姿像天使一樣。

▲大大喝水時當機了，停住不動。

▲大大喝水時當機了，停住不動。

▼更多精彩內容

關鍵字： 黃金鼠玻璃罐

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

丟衛生紙驚見垃圾桶內「保護色條紋怪」　網嚇：差點丟..

影／掃地機被14kg法鬥搭便車　轉圈掙扎後「自主停..

穿山甲疑被野狗咬死　「背甲見骨」陳屍大學校園引熱議

阿金拔河搶拖鞋...　屁孩弟「超萌幫倒忙」興奮搖尾

大眼奶喵從小流浪卻親人　愛心動保員勤發美照替牠找家

蓋子轉不開...帥奴才搬「肉球開罐器」　一記迴旋踢..

國寶魚復育成功！櫻花鉤吻鮭「數量逾6800隻」　命..

深情望妹「伸手示好」頻點頭　貓兄慘被晾一旁…結局反..

一團衛生紙掉入籠內　她細看發現「萌Q倒頭栽」.....

影／柴翹家踩同伴墊高！　媽見「犯案現場」無奈回眸：..

狠心飼主推牠下車綠燈亮就開走　米克斯緊盯車尾跟在後..

寄居蟹將「詭笑嬰兒頭」當家　背著緩步入海...網：..

哥哥幫剪指甲汪「恐龍臉」嚇唬 一知換馬麻接手秒變無..

馬麻比幾根手指就「汪幾聲」拉拉開啟計算技能：簡單啦

地心引力害的！椅縫流出一坨肉 7公斤胖喵：人家只是..

哀傷鬆獅犬躲角落泛淚凝視　只摸貓不摸牠：把拔變心惹

與「屎」的距離！屁柴為吃超叛逆　大聲頂嘴+狂咬籠子..

叛逆汪妹不回家！盡責姐咬繩狂拉 媽門口看戲...化..

主人不要我了...13歲老狗遭丟路旁 「死守原地不..

真不給面子！掃地機被法鬥搭便車 14kg重壓....

18KG法鬥壓壞1個月新床「撇頭裝傻」：買到瑕疵品..

鼠寶縮玻璃罐「嫩腿狂震」做瑜珈　「通電式」睡法萌翻

被欺負又罵不贏　拉拉氣咬拖鞋「超人性教訓」…網萌翻

保持距離！落磯雪羊出現「不自然行為」　伸進車內舔鹽..

奈良鹿吃下塑膠袋死了9隻　保護團體相隔8年再啟「收..

歐告徘徊路中央險被車撞…苦等主人卻又失望落空　網鼻..

80kg高加索腿太長...游泳變「踩單車」　網笑慘..

小男孩哭著讓重病愛犬安樂死　「說再見時不想要牠痛」

騰空掛3樓窗外玩！受虐汪緊急收容變「陳情捕抓」　動..

勒頸重摔地上！涉虐狗UBA女球星「435字道歉」：..

黑與白超時髦！香奈兒秋妝「5重點」搶先看

教授局長帶隊出擊　協助業者確實防制空污異味

BL泰劇《愛情理論》追夫火葬場開虐！　唇戰激吻「泰..

《如懿傳》富察皇后變了！董潔演潑辣秘書「醉酒強吻總..

阻礙澎湖內海的海水交換　林佳龍同意永安中正橋改建

中職／林威廷再見保送　富邦8比7氣走桃猿下半季4連..

國中被班導踹頭！他20年後當街賞巴掌「記得我嗎」　..

鳥嘴潭徵收救濟金過低　百位農民：召開說明會，否則抗..

精子濃度降29%！睡眠不足「5大自殺行為」曝　乳癌..

遭喬治亞主播「問候」父母　普丁大器：不報復，繼續播

寵物動物熱門新聞

13歲老狗發現自己被棄養　淚崩..

愛犬回老家寵成孫　對媽甩門頂嘴

驚見「隱匿條紋怪」蜷縮垃圾桶

毛毛口袋怪獸露耳朵　探頭萌翻！

慢慢現身寵物展　徐文良秒趴地板

哥幫剪指甲歐告變臉　換人超反差

收編黑貓　養3個月才發現是虎斑

姐姐拉汪妹回家　傻眼結局網笑翻

一日兩起路殺！小石虎等不到媽媽

買草皮附神祕蛋？4週孵出小精靈

汪汪偷看女店員　每天陪上大夜班

她收編豹貓浪浪「隔天當阿嬤」！

柴柴健檢尖叫　嘴巴吃肉條安靜了

UBA女星虐狗！「當籃球打」已..

讀者迴響

熱門新聞

13歲老狗發現自己被棄養　淚崩..

愛犬回老家寵成孫　對媽甩門頂嘴

驚見「隱匿條紋怪」蜷縮垃圾桶

毛毛口袋怪獸露耳朵　探頭萌翻！

慢慢現身寵物展　徐文良秒趴地板

哥幫剪指甲歐告變臉　換人超反差

收編黑貓　養3個月才發現是虎斑

姐姐拉汪妹回家　傻眼結局網笑翻

一日兩起路殺！小石虎等不到媽媽

買草皮附神祕蛋？4週孵出小精靈

汪汪偷看女店員　每天陪上大夜班

她收編豹貓浪浪「隔天當阿嬤」！

柴柴健檢尖叫　嘴巴吃肉條安靜了

UBA女星虐狗！「當籃球打」已..

主人撿回小浪貓　比特當弟疼入心

最新影片

更多

狠心飼主推牠下車綠燈亮就開走　米克斯緊盯車尾跟在後面跑

寄居蟹將「詭笑嬰兒頭」當家　背著緩步入海...網：我們做了什麼

哥哥幫剪指甲汪「恐龍臉」嚇唬 一知換馬麻接手秒變無辜臉XD

馬麻比幾根手指就「汪幾聲」拉拉開啟計算技能：簡單啦

地心引力害的！椅縫流出一坨肉 7公斤胖喵：人家只是肚皮鬆啦

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面