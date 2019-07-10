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被欺負又罵不贏　拉拉氣咬拖鞋「超人性教訓」…網萌翻

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寵物小組／綜合報導

真的佩服妳了！1歲多的拉布拉多「可喜」這天被偷搶肉吃，牠當下氣得找事主「阿喜」理論，未料自己氣勢太弱，不停被對方震懾，牠一臉不高興，轉過身拿了拖鞋示威，滿滿「人性化」的行為也讓馬麻Hui Weimin嚇到，「偷學了我丟鞋功夫！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

可喜平時溫和，在家算是傻大姐，卻很會照顧其他狗狗，所以儘管這天牠被欺負，還是先吼叫，不會一吃虧就凶狠攻擊，未料這天阿喜犯了錯，卻一副理所當然的樣子，才被踩到地雷。可以看到影片中，可喜咬出拖鞋大肆甩動，像是在用拖鞋警告對方，牠雖然相當生氣，丟拖鞋時卻依舊迴避阿喜，是很貼心的孩子。

▲可喜吵架吵不贏，拿拖鞋助陣。（圖／有點毛毛的／網友Hui Weimin授權提供）

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▲可喜吵架吵不贏，拿拖鞋助陣。（圖／有點毛毛的／網友Hui Weimin授權提供）

馬麻Hui Weimin發布影片時也表示，可喜拿拖鞋的行為是學她的，或許是因為看到她都拿拖鞋警告，又不會真的打下去，所以可喜會咬著拖鞋，也只是想讓對方知難而退。為了不讓孩子們吵架，她後來拿肉肉補給可喜，雙方就休戰了，「品種不同，個性也就不同～其實阿喜的個性也是很好，從來不會攻擊人或狗，會那樣兇回去只是虛張聲勢」。

阿喜、可喜的互動影片獲得網友留言，「飛拖伺候」、「罵不贏我咬拖鞋丟你」、「可愛的可喜」、「可喜咬拖鞋瞬間，阿喜有嚇到哦！」、「可喜真聰明，學媽媽的招數修理阿喜！」、「太生氣了哈哈」、「超級可愛」、「可喜好可愛呀～只能抱緊處理了」、「可喜最新力作」、「工讀生出來哦！丟鞋這招露餡啦」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

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