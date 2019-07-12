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鸚鵡「忘情搖奶昔」給弟　一回神「綜藝踉蹌」卻超淡定

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實習記者曾珮瑄／採訪報導

台南市7個月大的太平洋鸚鵡「岸礁」忘情地左右甩頭，停下後左腳突然踉蹌，卻依舊精準地把嘴裡的飼料吐給弟弟「環礁」享用，岸礁似乎生怕弟弟挨餓，一閒下來就瘋狂擺頭，模樣相當可愛。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

岸礁、環礁感情甚好，平常由2位飼主「雞腿」、「漢堡包」共同領養照料，鳥兄弟天生脖子不能擺正，脖子畸形也導致牠們有時走路不穩、不平衡，甚至無法飛行，但兄弟倆在這樣先天劣勢下，還是健健康康長大了，為此飼主雞腿也表示，「照料多日後，希望讓大家知道缺陷鳥並不可怕，只要好好照顧也是很可愛的寶貝」。

▲岸礁忘情甩頭。（圖／臉書粉專「鳥人鳥事多」授權提供，下同）

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▲岸礁忘情甩頭。（圖／臉書粉專「鳥人鳥事多」授權提供，下同）

太平洋鸚鵡吐料時會快速搖晃頭腦，影片中「寵弟狂魔」岸礁為了給環礁送上點心，不停大力搖頭晃腦，突然回神也絲毫不暈眩，誇張的動作、反應也被網友笑稱是在「搖奶昔」。有網友好奇環礁會不會反過來餵哥哥，飼主則回應，「環礁後來吃一吃就跑掉了XD」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

兄弟倆的療癒影片隨即獲得網友大量回應，「哈哈，好可愛」、「軟Q又靈活，超可愛的」、「看牠那小巧可愛的腦袋」、「牽絲的很盡職XD」、「搖的好大力哦XD覺得暈暈der」、「這動作看的好紓壓」、「還沒按播放封面就很好笑」、「正宗奶昔搖～」、「瘋狂搖奶昔出現啦！」、「過年有沒有考慮舞獅拿紅包XD」、「移動式食物倉儲」、「岸礁很適合帶去夜店蹦迪（喂」。

▲兄弟倆拍照超有默契。

▲兄弟倆拍照超有默契。

▲哥哥岸礁（右）親了弟弟環礁（左）。

▲哥哥岸礁（右）親了弟弟環礁（左）。

▲鳥寶貝們感情甚好。

▲鳥寶貝們感情甚好。

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關鍵字： 有點毛毛的鸚鵡

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