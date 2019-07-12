客人「吸貓」太入迷　回神軟腳還「一臉茫」：我在哪？

實習記者曾珮瑄／採訪報導

吸貓有益身體健康！台中市餐廳森林小徑店長李昂這天瞥見顧客在店裡偷吸貓，他好奇錄影，意外捕捉到顧客回神後臉色迷茫的經典模樣，忍不住將影片放在臉書社團並註解，「她像是不知道自己在哪，請大家...踴躍學習」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）





▲客人吸貓太High了，回神時一臉矇。（圖／店長李昂授權提供，下同）

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餐廳裡的3隻店貓很獲客人歡心，飼主李昂接受《ETtoday寵物雲》採訪時表示，影片中被吸的橘貓是13歲的啾啾，平常脾氣好又喜歡坐在人身旁，「一開始影片裡這個小姐在玩另外2隻貓母女，看到角落的啾啾，就決定坐下來吃飯，因為啾啾坐在旁邊，被抱起來也不會跑掉，她就突然開始吸貓。」

▲被吸的橘貓是13歲的啾啾。

只是小姐吸貓吸得太入迷，相當引人注目，連店裡的員工爭相出來錄影都未察覺，而且似乎因為彎著腰太久，一回神時看起來有點暈眩，還站不住腳，「該名客人好像真的很喜歡啾啾，拍照拍了好一段時間，店裡當時差不多要關了，她才不捨地離開，員工們發現的時候，也都覺得這畫面很可愛。」

貓媽媽奶茶跟女兒哈利波特因為年紀小，平常比較好動、坐不住，慵懶的啾啾反倒顯得穩重許多，是店裡最受歡迎的孩子，不少客人來用餐時，也會記得帶罐罐給牠，讓原本就肉感的啾啾，隨著日子久了也逐漸朝「超大隻橘貓」邁進。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲店貓們親人，平時也有不少客人為貓前來。

愛貓女客人吸貓後的反應獲得網友留言，「好多貓貓」、「毒窟」、「她好像剛吸完，很茫的樣子」、「我是誰，我在哪」、「太濃了嗎？頭都暈了」、「吸貓吸到ㄎㄧㄤ」、「嗯這批很純」、「居然公然大庭廣眾之下吸貓，這要抱緊」、「這樣就對了！貓貓是多吸多健康」、「我剛剛做了什麼啊！怎麼好像記不得」。

▲貓媽媽「奶茶」正壓著女兒「哈利波特」，玩得很開心。

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