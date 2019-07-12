虎斑里長巡邏中！被槍擊秒路倒　肥美肚肉「大肆擺動」

實習記者曾珮瑄／採訪報導

虎斑貓「可愛」這天在停車場閒逛，一看到愛媽立刻從機車坐墊上跳下，聽到「ㄅㄧㄤˋ」一聲隨即倒地，肥美的肚子肉左右搖動。愛媽Vivian將影片放在網路上，網友一知道圓滾滾的可愛其實是浪貓時，都相當驚訝。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲虎斑貓「可愛」聽槍聲秒倒地。（圖／網友張甯葳授權提供，下同）

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Vivian住的社區一直以來對流浪動物都很友善，居民和貓共存從未有怨言，也會拿食物餵養，而每隻貓在6個月大時就會被愛媽帶去結紮，所以也不會誤生小貓，「大家都很愛這些原生浪浪，也會怕牠們被有心人士帶走，每隻都會繫上項圈。」Vivian形容，「這裡的貓咪像管理員一樣，喜歡到各家裡侵門踏戶，但大家都很友善地對待不會排斥。」

▲可愛：才藝表演完了，有罐罐可以吃嗎？

影片中貓里長「可愛」乖坐在機車坐墊，見愛媽要離開就跳下來帶路，雖然體格稍嫌笨重，但聽到槍聲卻立刻反應過來、快速倒地，就像家貓一樣聽話。關於可愛的才藝，Vivian表示，「應該是愛媽常跟牠在一起，玩到學會這招了！但是從何時學會的已不可考。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

虎斑浪貓可愛的影片隨即獲得網友回應，「快報警，有人持有強大殺傷力的『手』槍」、「救喵哦！不給買路罐或是暖座墊罐，還開槍喔」、「圓滾滾～差點滾走（X」、「抱緊吸牠啊」、「綜藝摔XD」、「還好有肥肚肚當作緩衝哦」、「真的是浪浪嗎，好厲害」、「這是浪浪？吃得好肥XD」、「好友愛的社區，真好」、「肉質好肥美！」、「原來是貓咪啊...我還以為是奇異果呢」。

▲可愛和另一隻浪貓「潘越雲」感情最好。

▲最近多了一隻幼貓，可愛好奇地不停看。

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