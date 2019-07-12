ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

虎斑里長巡邏中！被槍擊秒路倒　肥美肚肉「大肆擺動」

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

實習記者曾珮瑄／採訪報導

虎斑貓「可愛」這天在停車場閒逛，一看到愛媽立刻從機車坐墊上跳下，聽到「ㄅㄧㄤˋ」一聲隨即倒地，肥美的肚子肉左右搖動。愛媽Vivian將影片放在網路上，網友一知道圓滾滾的可愛其實是浪貓時，都相當驚訝。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲虎斑貓「可愛」聽槍聲秒倒地。（圖／網友張甯葳授權提供，下同）

▲虎斑貓「可愛」聽槍聲秒倒地。（圖／網友張甯葳授權提供，下同）

請繼續往下閱讀...

Vivian住的社區一直以來對流浪動物都很友善，居民和貓共存從未有怨言，也會拿食物餵養，而每隻貓在6個月大時就會被愛媽帶去結紮，所以也不會誤生小貓，「大家都很愛這些原生浪浪，也會怕牠們被有心人士帶走，每隻都會繫上項圈。」Vivian形容，「這裡的貓咪像管理員一樣，喜歡到各家裡侵門踏戶，但大家都很友善地對待不會排斥。」

▲可愛：才藝表演完了，有罐罐可以吃嗎？

▲可愛：才藝表演完了，有罐罐可以吃嗎？

影片中貓里長「可愛」乖坐在機車坐墊，見愛媽要離開就跳下來帶路，雖然體格稍嫌笨重，但聽到槍聲卻立刻反應過來、快速倒地，就像家貓一樣聽話。關於可愛的才藝，Vivian表示，「應該是愛媽常跟牠在一起，玩到學會這招了！但是從何時學會的已不可考。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

虎斑浪貓可愛的影片隨即獲得網友回應，「快報警，有人持有強大殺傷力的『手』槍」、「救喵哦！不給買路罐或是暖座墊罐，還開槍喔」、「圓滾滾～差點滾走（X」、「抱緊吸牠啊」、「綜藝摔XD」、「還好有肥肚肚當作緩衝哦」、「真的是浪浪嗎，好厲害」、「這是浪浪？吃得好肥XD」、「好友愛的社區，真好」、「肉質好肥美！」、「原來是貓咪啊...我還以為是奇異果呢」。

▲可愛和另一隻浪貓「潘越雲」感情最好。

▲可愛和另一隻浪貓「潘越雲」感情最好。

▲最近多了一隻幼貓，可愛好奇地不停看。

▲最近多了一隻幼貓，可愛好奇地不停看。

▼更多精彩內容

關鍵字： 浪貓浪浪

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

主子剃完毛照鏡子...崩潰站直 轉頭怒瞪奴才「嚇到吃手手」

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

保母戴面具想嚇阿金　反被霸凌1分鐘「魔音慘叫」求饒

被欺負又罵不贏　拉拉氣咬拖鞋「超人性教訓」…網萌翻

水溫正好...汪默默半蹲姿定格「加精華」　網：特別..

鼠寶縮玻璃罐「嫩腿狂震」做瑜珈　「通電式」睡法萌翻

雙腳全癱淒厲哭！她救棄貓轉中途　快來東寵中壢、蘆竹..

影／丟衛生紙驚見垃圾桶內「保護色條紋怪」　網嚇：差..

影／掃地機被14kg法鬥搭便車　轉圈掙扎後「自主停..

穿山甲疑被野狗咬死　「背甲見骨」陳屍大學校園引熱議

阿金拔河搶拖鞋...　屁孩弟「超萌幫倒忙」興奮搖尾

大眼奶喵從小流浪卻親人　愛心動保員勤發美照替牠找家

狠心飼主推牠下車綠燈亮就開走　米克斯緊盯車尾跟在後..

寄居蟹將「詭笑嬰兒頭」當家　背著緩步入海...網：..

哥哥幫剪指甲汪「恐龍臉」嚇唬 一知換馬麻接手秒變無..

超萌小鸚「無影腳」神速抓抓 每秒狂抖12次.....

6柴犬拔河大賽「沒狗要動」　哨音一響...全體一起..

全球獨家大白熊爆米花桶萌翻天 呆萌吐舌還附贈「幫吃..

3隻現實貓假迎接真等放飯！剩牠留原地...媽哭：只..

迷路歐告看到警察跑去舔手撒嬌　原來老爸是「同行」

戲精小三被貓摸手下秒演技爆發 哭倒爸懷裡討拍.....

拜託讓我上去啦～萌金饋頭求情 「擠眉弄眼＋無辜臉」..

發現新開關！　「鬍鬚向下撥」大眼萌喵秒露小虎牙見客

一定要血檢！愛貓結紮卻突身亡　她自責淚崩：來世當我..

汪妹踩便被罵竟垮臉瞪人　媽怒翻哥舊照對比：現在小孩..

小浪喵困車底跟著飛駛2小時　車主不惜「拆老婆」救牠

主子奧嘟嘟奴才伸手求和遭「甩掉」　網笑：女友生氣了

向愛媽謊報條件領養「貓咪1死1殘」　雲林碩士生被判..

犰狳翻面罕見曝雄偉GG　鄉民羨慕看呆…原來是交配利..

柴突爆咬牽繩碎念「@%＆#」　激動後1秒裝冷靜繼續..

貪玩幼犬「狂搖小屁屁」鑽餅乾袋　下秒蹦出白絨毛球「..

選擇障礙爆發！　法鬥咬黃瓜猛盯肉流口水：怎辦都想吃

夏語心睡20小時瘦1.5kg！　劉書宏床戲前不斷檢..

宜蘭童玩節蛻變「加碼星光場」　觀光旅宿業績增長16..

友開心分享趣事...他冷漠回應「再、在」！對話一出..

膚色奶罩卡窗戶　夫邪笑「這妳掛的？」妻看傻…網歪樓..

西區3夢幻組合誕生！詹皇、可愛和哈登皆組團　KD轉..

銅板價整點搶嫩肩牛排、鯖魚　米其林必備食材下殺5折

Gartner：全球Q2電腦銷售量達6300萬台　..

沙灘上烤完肉　她踏過沙子「腳底遭燙熟發白」皮騰空晃..

發現新開關！　「鬍鬚向下撥」大眼萌喵秒露小虎牙見客

一定要血檢！愛貓結紮卻突身亡　她自責淚崩：來世當我..

寵物動物熱門新聞

迷路汪找警察撒嬌　原來老爸是同..

到新家6個月　浪貓變「福氣兔」

鄰居小孩趴地撸貓　奴笑：他每天..

歐告不見！流連麵攤監督客人吃飯

摸到手她大哭去討拍　主子超疑惑

小貓倒嘉義公園旁四肢、雙耳都不..

驚見「隱匿條紋怪」蜷縮垃圾桶

阿金被保母嚇到　爆氣毒打1分鐘

愛犬回老家寵成孫　對媽甩門頂嘴

拍下16臘腸定格大合照　網呆：..

馬麻喊握手！哈士奇舉雙手飛撲

飼主寫信告白兇貓　爆料「深夜暖..

收編黑貓　養3個月才發現是虎斑

母柴被女兒狂唸　造反畫面網笑噴

讀者迴響

熱門新聞

迷路汪找警察撒嬌　原來老爸是同..

到新家6個月　浪貓變「福氣兔」

鄰居小孩趴地撸貓　奴笑：他每天..

歐告不見！流連麵攤監督客人吃飯

摸到手她大哭去討拍　主子超疑惑

小貓倒嘉義公園旁四肢、雙耳都不..

驚見「隱匿條紋怪」蜷縮垃圾桶

阿金被保母嚇到　爆氣毒打1分鐘

愛犬回老家寵成孫　對媽甩門頂嘴

拍下16臘腸定格大合照　網呆：..

馬麻喊握手！哈士奇舉雙手飛撲

飼主寫信告白兇貓　爆料「深夜暖..

收編黑貓　養3個月才發現是虎斑

母柴被女兒狂唸　造反畫面網笑噴

毛毛口袋怪獸露耳朵　探頭萌翻！

最新影片

更多

狠心飼主推牠下車綠燈亮就開走　米克斯緊盯車尾跟在後面跑

寄居蟹將「詭笑嬰兒頭」當家　背著緩步入海...網：我們做了什麼

哥哥幫剪指甲汪「恐龍臉」嚇唬 一知換馬麻接手秒變無辜臉XD

超萌小鸚「無影腳」神速抓抓 每秒狂抖12次...網笑：到底多癢！

6柴犬拔河大賽「沒狗要動」　哨音一響...全體一起發呆！

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面