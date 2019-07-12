一定要血檢！愛貓結紮卻突身亡　她自責淚崩：來世當我兒

▲凡凡在結紮手術後意外休克、身亡。（圖／飼主劉筱批授權提供，下同）

寵物小組／採訪報導

飼主劉筱批近日讓4歲愛貓「凡凡」結紮，卻在上班時卻意外接到死亡噩耗，她回想當初並未問清楚手術內容是否包含「檢查項目」，間接讓凡凡因為身體不能負荷而走向亡途，忍不住自責淚崩。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

劉筱批接受《ETtoday寵物雲》採訪時表示，凡凡前幾天和哥哥打架手受傷，才託男友帶去醫院，也順便詢問結紮事宜，後來和男友通電話討論後，決定當天就結紮。劉筱批說，有向院方告知愛貓當下不是空腹，院方也表示4小時後才會進行手術，而且男友的貓之前也在這裡結紮很順利。

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▲凡凡是在貓咪社團內領養來的。

劉筱批正在上班不放心愛貓的手術情形，因此加Line與醫院保持聯繫，中午約12點40分時就接收到醫院傳送凡凡照片，並通知「手術很順利唷～」，她當下放下心中大石，沒想到不到10分鐘卻接到男友電話，告知凡凡猝逝的噩耗。劉筱批當下還以為男友在開玩笑，直到聽見男友叫她趕快打給醫院，才確認了事實，立刻哽咽著向主管請假。

劉筱批到醫院時，男友蹲坐在診間哭泣，她得知「搶救無效」崩潰大哭，「醫院當時沒有清楚說明『沒有血檢』以及麻醉可能帶來的風險，我事後也後悔沒問清楚手術內容是否包含檢查項目。」原來搶救時有幫凡凡抽血檢查，發現肝指數過高，患有「心肌肥大症」不宜結紮，而這種病狀一般項目檢查不出來，劉筱批表示，「如果一開始先做血檢，凡凡的身體數據肯定不會過，醫生也不會替牠動手術了。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

因為少了「血檢」劉筱批從此痛失愛貓，她細數著和凡凡的無數回憶，越想越心碎，為了不要再有貓友面臨同樣遭遇，她將自身經歷發在臉書社團，並表示，「檢查費用真的不能省，當作是幫寶貝健康檢查也好...希望各位貓友的寶貝都可以健健康康的」。

▲凡凡有先天「心肌肥大症」。

▲凡凡與哥哥「太宇」（左圖右）合影。

回想起當時在臉書社團認養凡凡的過程，劉筱批表示，凡凡一直以來雖說不算親人，但從來沒咬傷、抓傷她，「每每要抱凡凡時，我永遠都輕輕的，平常也最愛揉牠柔軟的毛髮...是我最疼愛的孩子。」臨時答應結紮手術讓她感到後悔，負責聯絡醫院的男友也自責不已，雖然醫院當時的確也太早替凡凡結紮，但事後獸醫助理也仔細說明、道歉，因此她也不再追究，「實在太傷心，後來有去做寵物溝通做排解，凡凡答應若有來生要當我兒子，我和牠約定鼻子旁邊要有顆痣，感覺牠就在我身邊對我說話，也願意一直等牠」。

劉筱批的勸世文獲得網友留言，「R.I.P.，漂亮的貓貓當天使了節哀」、「謝謝妳願意寫出來，告訴一些為了省錢、不做檢查就麻醉結紮的飼主一個警惕。」、「天啊，我能感受到妳多傷心，看了心好酸」、「只能更小心照顧身邊的貓貓了」、「好難過，連道別都沒有，媽媽加油」。

▲謝謝你此生的陪伴，若有來世，要再回到媽媽身邊。