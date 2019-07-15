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賓士幼喵籠內伸拳「霸道奶音撒嬌」　被摸摸打呼嚕睡倒

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寵物小組／綜合報導

網友歐董這天太忙，無暇顧及家裡的賓士幼貓，未料一靠近籠子，主子就瘋狂伸拳，還用凶狠又霸道的奶音向他撒嬌。歐董將影片PO上臉書社團「有點毛毛的」並註解，「等我一下，我先泡奶、忙完再抱抱你好嗎，等我一下啦不要這麼黏。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲主子想要人摸，撒嬌動作十分粗魯。（圖／有點毛毛的／網友歐董授權提供）

▲主子想要人摸，撒嬌動作十分粗魯。（圖／有點毛毛的／網友歐董授權提供，下同）

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只見畫面中，賓士幼貓不停叫鬧，用力地將頭擠出籠子，似乎很想要「越獄」，牠見主人毫無反應，更加兇狠地伸出拳腳亂抓。歐董感受到迫切，趕緊開籠抱出，未料原本逞兇鬥狠的「老大喵」一被摸就安定下來了，最後還不忘叫兩聲抱怨奴才動作太慢。

主子後來被抱著摸著變乖不少，沒多久就打呼嚕甜睡，被抱回籠子也沒有驚醒，變回天使喵，只是牠討摸時浮誇亂叫，讓歐董事後發文也忍不住表示，「你不要害我被報警，說我家虐貓。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲主子最後在籠內甜睡。（圖／有點毛毛的／網友歐董授權提供）

▲主子最後在籠內甜睡。

網友們看見賓士幼貓的霸道撒嬌法，紛紛留言，「五告派」、「救命啊～虐貓啊～這裡有奴才竟然不撸貓啊～（以上不負責翻譯」、「牠是老大」、「趕快抱一下XD」、「活力十足」、「有個性」、「真的睡著是天使」、「哈哈這麼惡霸」、「是關太久生氣嗎？」、「還是寶寶咩」、「喵：摸我！摸我！摸我哦！」

▲賓士幼貓躺在籠內撒嬌。（圖／有點毛毛的／網友歐董授權提供）

▲賓士幼貓躺在籠內撒嬌。

▲主子超萌特寫照。（圖／有點毛毛的／網友歐董授權提供）

▲主子超萌特寫照。

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關鍵字： 有點毛毛的賓士貓撒嬌

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