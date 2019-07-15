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黑貓躺地伸長身體　神複製PUMA美洲豹「表情卻超NG」

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▲小黑天表情NG了。（圖／飼主Titan Lee授權提供，下同）

▲小黑天表情NG了。（圖／飼主Titan Lee授權提供，下同）

實習記者曾珮瑄／採訪報導

大哥拜託敬業一點吧！新北市淡水區這隻2歲大的黑喵「小黑天」這天因為天氣熱，就像往常一樣躺在冰涼的地板降溫，只是牠這次突然拉長身體，剛好跟一旁PUMA袋子的LOGO圖相像，飼主Titan Lee覺得有趣，就心血來潮拍了一組對比照。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

呆萌的小黑天根本未察覺自己正在當模特兒，躺在地上覺得舒服，就張開嘴巴忘情打哈欠，意外被拍下張大嘴巴、伸長舌頭的NG表情。飼主Titan Lee接受《ETtoday寵物雲》採訪時表示，「牠算是很配合的貓咪，平常隨意拍也沒事，那天拍了1、2分鐘很快就結束了，剛好拍到牠『失誤』的一面，覺得有趣就放上臉書了。」

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▲主子一有逗貓棒就玩得很High。

▲主子一有逗貓棒就玩得很High。

小黑天平常沒有逗貓棒也能自己玩得盡興，但牠特別愛把頭塞在人鞋子裡聞，上完廁所時聞貓砂還會聞到「鼻塞」，偶爾比較怪異的行為也常讓Titan Lee哭笑不得，「牠在家是老么，卻特別隨興，走一走如果覺得熱就會直接倒在地上。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

趣味的對比照引來網友留言，「高仿」、「麻煩麻豆縮小腹一下XD」、「沒有腰線喔～」、「差太多了」、「87分像！XD」、「不是說黑色顯瘦的嗎」、「黑貓就是棒，最喜歡黑貓」、「這是子公司XD」、「太胖了啦」、「同一個姿勢太久會累的」、「累了～今天拍廣告行程太久」、「下面是盜版的，正版沒有伸舌頭」、「有像有像」、「 不要打哈欠，腳往上點」、「好可愛」。

▲小黑天聞貓砂變成「鼻塞」。

▲小黑天聞貓砂變成「鼻塞」。

▲小黑天用後腳操控平板。（圖／飼主Titan Lee授權提供）

▲主子用後腳操控平板。

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關鍵字： 毛孩黑貓

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