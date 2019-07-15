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狗狗亂吠亂咬教不聽...　寵物雲新莊門市邀資深訓犬師阿蔓解惑

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▲資深訓犬師阿蔓將開免費講座，替飼主解惑。（圖／魔力狗寵物訓練提供）

▲資深訓犬師阿蔓將開免費講座，替飼主解惑。（圖／魔力狗寵物訓練提供）

寵物小組／綜合報導

您的狗狗總是大聲吠叫，咬壞不少傢俱、日用品，甚至還會暴衝、撲人嗎？當狗狗有這樣的「行為問題」時，常常都是許多飼主心中難解的課題，現在東森寵物雲新莊門市在7月19日(五)召開免費飼主講座，並邀請資深訓犬師阿蔓替飼主解惑，當天還有專屬的好康摸彩活動喔！

訓犬師阿蔓曾在美國西雅圖訓練收容犬獲得當地認證，也曾在流浪動物之家擔任志工，提供諮詢服務，她也表示狗狗若有行為問題，多半是因為飼主沒有適當考慮牠們需求，「一般主人只想要愛犬配合，甚至想溝通卻用錯方法，錯誤的相處行為可能讓寵物反抗，進而造成牠們不信任人，出現攻擊行為。」

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阿蔓也提醒飼主，懂得寵物需求並加以給予豐富生活，是飼主最重要的功課，透過日常散步、運動，有助於狗狗動腦思考、刺激心智，並從中釋放壓力，「這時利用玩具當輔助品，更可調劑彼此關係。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲讓毛孩適當玩玩具有助於改善行為問題。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲讓毛孩適當玩玩具有助於改善行為問題。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

資深獸醫師陳正倫醫師也對「提供寵物適當玩樂」表示贊同，他認為在建立人類與寵物之間的連結時，透過「玩具」會有所助益，因為寵物大部分時間待在家中，玩具不僅能訓練牠們「狩獵」的本性，也有助於四肢協調，當牠們對玩具產生熟悉感，就連獨自在家時，看見玩具都會想起飼主，心理層面也能有效獲得滿足。

阿蔓針對狗狗行為問題方面，在東森寵物雲新莊門市開了給飼主的免費講座，希望教導飼主透過「引導」使狗狗做出好行為，從而幫助寵物和人類成為真正的家人。講座時間為7月19日晚上7:30至8:30，採「表單報名制」並限額30人，額滿為止。另外，為了避免現場混亂，講座不開放飼主帶狗狗喔。

＊講座報名連結「請點此進入表單。

當天除了有免費講座可聽，也有好康可拿！即日起在新莊門市內消費滿799元，即可獲「摸彩券」乙張，在7/19當天晚上8:30會舉行摸彩活動，其中最大獎項為市價830元的「耐咬大龍蝦」，而參與摸彩的會員皆可享「精美小禮物」一份，各位雲友心動要快喔！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲摸彩活動開跑！頭獎市價最高830元。（圖／東森寵物雲商店提供）

 ▲摸彩活動開跑！頭獎市價最高830元。（圖／東森寵物雲商店提供，點圖可放大）

【東森寵物雲寵物商店新莊門市】
地址：新北市新莊區中正路2號
電話：02-2996-0026、02-2996-0120
營業時間：11:00至22:00

▼更多精彩內容。

關鍵字： 東森寵物雲商店新莊門市講座

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