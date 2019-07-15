冷氣太強？柴犬進便利商店「趴地縮肉腿」露出渾圓美尻

▲柴柴趴在地上。（影／網友Chris Yeh授權使用）

寵物小組／綜合報導

網友Chris Yeh日前帶自家柴犬到便利商店，未料狗狗一進店門就倒在地上翻滾，似乎覺得冷氣太涼，做出一連串浮誇動作，身體的肉肉也跟著擺動。Chris Yeh將記錄影片分享在臉書社團「●【爆廢公社】●」，並註解「害我以為是不是喝到農藥咧......。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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▲柴犬吹著冷氣縮肉腿。（圖／翻攝自臉書「●【爆廢公社】●」）

只見畫面中，柴犬側躺時手腳不停亂划，彷彿以為自己在水裡游泳，用頭撸手抓癢後，牠隨即划著水，猝不及防地縮起肉肉的四肢，露出渾圓的屁股，一連串的滑稽動作實在詮釋地太流暢，讓人覺得柴柴就像是把便利商店當作自己的家一樣，打滾時絲毫不在意一旁客人目光。

柴柴動作超有戲的「紀錄片」PO出至今獲得網友留言，「鼻子癢」、「喔～好爽～地板好涼～好涼～好涼～」、「那個肥屁屁XD」、「如果路邊看到，真的會嚇到以為中毒」、「好可愛，太開心了吧」、「牠只是ㄎㄧㄤ掉而已」、「就是欠摸啦」、「這是不是阿嬤養的肥柴柴」、「好胖好可愛XD」、「撸地板就是爽，麥吵。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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