洗頭聽到喵喵聲！　設計師答「這姐姐可以」萌貓秒跳懷裡討抱抱

▲洗頭到一半，突然被貓貓「臨幸」了。（圖／網友貍娜絲提供）

記者何睿宜／採訪報導

「洗頭洗到一半突然被貓貓臨幸了！」網友貍娜絲這天到台南一間髮廊洗頭，沒想到設計師養的貓「驚驚」竟然跑來討抱抱，讓愛貓的她又驚又喜。最可愛的是，驚驚是隻非常有教養的禮貌貓貓，總會先喵喵叫徵詢主人同意後，才跳到客人懷裡。

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▲驚驚會先喵喵徵詢同意後，才跳到客人身上。（圖／網友貍娜絲提供）

飼主受訪時表示，驚驚剛來家裡時正好滿1歲，「我領養牠的時候，牠就是叫這個名字囉！問前主人為什麼，對方說，因為牠什麼都怕、連飼主都怕，所以才會叫牠這個名字。」現在驚驚已經被領養4年，從非常怕生到非常親人，而且幾乎沒什麼脾氣可言，可以說是一隻天使貓，「牠目前不怕人，只怕小孩和巨大的聲響。」

▲驚驚過去很怕生，現在則是髮廊「紅牌」。（圖／享髮造型沙龍提供）

雖然驚驚現在很親人又愛撒嬌，飼主還是希望顧客消費時，不要對貓咪太過熱情，以免不小心驚擾到牠。更重要的是，驚驚對於「臨幸對象」也有自己的一套選擇標準，尤其最喜歡「對牠特別冷淡的客人，還有怕貓的客人」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲驚驚喜歡對貓特別冷淡的客人。（圖／享髮造型沙龍提供）

▲到店裡消費時請不要隨意驚擾貓咪喔！（圖／享髮造型沙龍提供）

此外，飼主也表明，由於自己是服務業，有時候遇到怕貓的客人，還是會暫時讓驚驚待在籠子裡，「我有詢問過怕貓的客人，看到貓到底是什麼感覺？客人反問我，你怕蟑螂，你看到蟑螂是什麼感覺？所以我比較能夠體會客人的心情。」因此她也希望愛貓的朋友來店時若看到驚驚待在籠子裡，不要有太激烈的反應或過度抨擊，「畢竟每個人害怕的東西都不一樣。」

▲互動前先詢問飼主，才有禮貌喔！（圖／享髮造型沙龍提供）

網友貍娜絲將這個特別經驗分享到臉書上，還誇讚驚驚「很有禮貌」，「想上來討抱抱還會先喵喵問主人可不可以，主人說：『這個姐姐可以，你上去。』牠才跳上來，超級可愛。」不過，本身有養貓的她也提醒，大家若想跟貓互動，一定要記得先徵求飼主同意，「我覺得這是禮貌唷，就像小嬰兒很可愛，但是如果每個人過去都要摸小嬰兒一把，那媽媽不氣死才怪XDDD。」

▲驚驚很親人，但客人請不要太熱情喔！（圖／網友貍娜絲提供）

網友們看了貍娜絲被「臨幸」的經驗後，紛紛羨慕留言，「好萌啊啊啊啊啊啊」、「頂級服務。」、「這店要發大財了……」、「這我很可以～最愛有禮貌的孩子」、「超好der，貓咪坐檯」、「怎麼那麼好，喜歡抱抱的貓，還這麼乖！人間天使」、「太幸福了，好想去」、「這會排隊排到高雄啊！」、「我會帶罐頭當小費！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲有貓陪洗頭，實在太幸福啦！（圖／網友貍娜絲提供）