開車手臂重重的…轉頭看萌柴饋好饋滿　媽無奈：像在練重訓

▲LuLu的頭出乎意料的重，馬麻感覺像在練重訓。（圖／網友Kendra Yang授權提供，下同）

實習記者劉芊妤 ／採訪報導

甜蜜的負荷！柴犬LuLu搭車時有可愛的小習慣，一定要把頭「饋」在駕駛手上，不管手高手低都堅決「饋好饋滿」，直到抵達目的地，才會挪開毛茸茸的頭。馬麻Kendra Yang無奈地說，「一顆頭為什麼可以這麼重，像在練重訓一樣！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲柴：饋好饋滿。

Kendra Yang表示，LuLu從小就愛「饋桃」，只要坐車就跑到中間位置把頭放到她手上，如果阻止就改趴在腿上，造成開車不方便，「因為牠的頭出乎意料的重，長時間下來右手都快練出肌肉。」照片中LuLu舒適地望向遠方，彷彿在說，「馬麻的手好可靠！」隨著時間流逝眼皮越來越重，舒服到就快要「度估」了！

▲柴：要給我們吃了嗎？

照片上傳到臉書社團「柴犬司令部」網友們紛紛笑說，「另一隻的眼神透露出失落感」、「以愛相隨」、「副駕駛永遠非牠莫屬」、「還給不給人開車哈哈！」、「選配自動駕駛系統」、「原來大家都有這困擾哈哈」、「好可愛喔！」、「馬麻的手有魔力。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲LuLu和LiLi感情很好。

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