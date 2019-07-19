伸出手「忍者松鼠」飛越！　野放1個月卻一直「回家」

記者李依融／綜合報導

對著籬笆伸手，小松鼠竟然「飛越」神準降落！社群網站Reddit網友@GainingBread分享這則有趣的短片，他和爸爸5個月前遇到這隻落難的小松鼠，帶回家照顧到健康後野放，但小松鼠似乎已經熟悉這家人一直回來，互動相當親近。

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@GainingBread表示，5個月前他和爸爸出門，遇到小松鼠攀在他的腿上，無論用什麼方法小松鼠都不願意放開，不斷重新「黏上來」，於是他們就把小松鼠送到到獸醫檢查，養育直到身體恢復健康，並在1個月前野放。奇妙的是這段緣份並沒有因此結束，因為小松鼠不斷「回家」，甚至只要家人伸出手，即使距離很遠牠還是會使出出色的跳躍能力，穩穩地降落在手上。

@GainingBread說，他們將小松鼠取名為Clementine，「不過我們都叫牠Clem。」家人在吃飯時，Clem還喜歡站在肩膀上「共享」，許多網友都覺得這段奇遇很有趣。

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網友們表示，「怎麼聽你說松鼠攀在你腿上，好像稀鬆平常一樣？」、「難道你是迪士尼公主？」、「你是被松鼠選上的人！」也有人求續集，希望下次小松鼠回家時，能再拍影片，「想看看小傢伙的跳躍技術有沒有進步。」@GainingBreadu也回覆，如果他還記得，當然很願意再跟大家分享。

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