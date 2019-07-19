伸出手「忍者松鼠」飛越！　野放1個月卻一直「回家」

I don’t know where else this goes but I wanted to put it here. About 5 months ago, me and my dad found a squirrel crawling on my leg. He wouldn’t let go so we brought him home and nurtured him back to health so we could let him go into the wild. We let him go a month ago but he always comes back :) from r/aww
記者李依融／綜合報導
對著籬笆伸手，小松鼠竟然「飛越」神準降落！社群網站Reddit網友@GainingBread分享這則有趣的短片，他和爸爸5個月前遇到這隻落難的小松鼠，帶回家照顧到健康後野放，但小松鼠似乎已經熟悉這家人一直回來，互動相當親近。
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@GainingBread表示，5個月前他和爸爸出門，遇到小松鼠攀在他的腿上，無論用什麼方法小松鼠都不願意放開，不斷重新「黏上來」，於是他們就把小松鼠送到到獸醫檢查，養育直到身體恢復健康，並在1個月前野放。奇妙的是這段緣份並沒有因此結束，因為小松鼠不斷「回家」，甚至只要家人伸出手，即使距離很遠牠還是會使出出色的跳躍能力，穩穩地降落在手上。
@GainingBread說，他們將小松鼠取名為Clementine，「不過我們都叫牠Clem。」家人在吃飯時，Clem還喜歡站在肩膀上「共享」，許多網友都覺得這段奇遇很有趣。
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網友們表示，「怎麼聽你說松鼠攀在你腿上，好像稀鬆平常一樣？」、「難道你是迪士尼公主？」、「你是被松鼠選上的人！」也有人求續集，希望下次小松鼠回家時，能再拍影片，「想看看小傢伙的跳躍技術有沒有進步。」@GainingBreadu也回覆，如果他還記得，當然很願意再跟大家分享。
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