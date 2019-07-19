殘障汪拖「風火輪」搶球跑超快　網友感動：牠們好快樂

SHARE SHARE SHARE IF YOU CARE CARE CARE!!! Let’s get this super cute video of our wheelie dogs playing going viral & hopefully get it posted on @dodo!!!! Everyone get tagging them so they see it... GO!!! pic.twitter.com/czij33P60S — SFT Animal Sanctuary (@SFTAnimalRescue) 2018年8月8日

記者李依融／綜合報導

身殘汪汪必須拖著輪椅才能移動，但牠們還是很快樂！摩洛哥收容所SFT Animal Sanctuary的4隻輪椅狗奔跑著搶玩具，互相爭著誰也不讓誰，激烈程度完全不亞於健全的毛孩，而毛孩們玩得那麼高興的模樣相當療癒動人。

SFT Animal Sanctuary分享的影片中，狗狗們拖著輪椅在空地上奔跑，其中黑狗狗一路領先，咬起地上已經洩了氣的綠色皮球，但身後的白狗狗和花狗狗也不惶多讓，馬上想把球從嘴裡搶走，汪汪叫著跳躍像是說「快拿來！」接著又殺出另一隻狗狗想搶球，4隻風火輪毛孩都咬住球誰也不讓誰，雖然爭奪戰激烈，狗狗們卻也玩得非常開心。

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SFT Animal Sanctuary照顧不少身障的毛孩，他們讓狗狗們穿上輪椅，幫助慢慢適應使用「風火輪」，讓曾經癱瘓不良於行的狗狗再次享受自由的快樂。這些風火輪汪汪對輪椅的存在已經操控自如，不僅能像一般狗狗一樣玩樂奔跑，也經常跟著志工到海邊，踩著沙灘海水嬉戲。

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網友們被狗狗的身殘心不殘感動，「不知道牠們曾經經歷過什麼，但現在的牠們看起來好快樂！」、「牠們一點也不介意殘疾，而且很珍惜自由的感覺。」、「狗狗的堅強和勇敢總是值得我們省思。」而殘障汪汪能再次奔跑，也多虧了SFT Animal Sanctuary的照顧，網友們也感謝讓狗狗快樂的功臣，「這些狗狗幸福的模樣，都是因為SFT Animal Sanctuary，謝謝你們！」

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