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貓柱變家中「排隊景點」　短腿姐妹喵忘情磨爪表情超萌

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記者李依融／採訪報導

曼赤肯貓姐姐Miko一雙爪子在貓爪柱上盡情抓抓，發洩完畢後扭頭走人，接著換小步舞曲貓妹妹Toffe接力抓抓，原來牠早就在後面「排隊」，非常守秩序。主人‎Chun Wei Hsu說，其實Toffe是「跟屁貓」，總愛黏在姐姐屁股後面，而兩貓相處下也發展出特別的「規矩」。

‎Chun Wei Hsu在臉書社團「愛貓聯盟」分享影片，「誰家主子也會這樣乖乖排隊抓貓爪柱？看起來有點好笑～」影片中Miko先盡情使用貓爪柱，一雙手手抓得咖滋咖滋響，沉醉在磨爪的快感，紓壓完畢後翹著尾巴離開，這時後頭的Toffee馬上卡位，學姐姐攀著貓爪柱，一雙小手手快速上下移動，看來摩爪真的很舒服。‎Chun Wei Hsu說，每天早上Miko一起床就會先去磨爪，Toffe總是跟在後面乖巧排隊，而這根貓爪柱也因此成了家中的「排隊景點」。

 
 
 
 
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Miko和Toffe相處下還發展出另一個「規矩」，那就是每到吃飯時間，牠們一定堅持保持「姐左妹右」的隊形，要是隊形錯了Miko還會自動變換，默默移動到左邊，才一起走到飯桌前等奴才放飯。

這對貓咪姐妹花這麼守規矩，看似和平相處，但‎Chun Wei Hsu說，其實Miko不太喜歡妹妹，「一切都是跟屁蟲Toffee一廂情願，活在自己的世界。」‎Chun Wei Hsu解釋，姐姐有易怒體質屬於「女王型」，但是惡人膽小，常常被妹妹的惡作劇嚇到，妹妹則是少根筋的「傻妹」，就算被哈氣還是一臉傻呼呼，根本感受不出姐姐不喜歡牠。

由於Miko的女王性格，當時‎Chun Wei Hsu把Toffe帶回家時還下了一番功夫，先讓2貓完全隔絕至少1周，才循序漸進慢慢接觸。‎Chun Wei Hsu提到，原本很擔心適應期會很久，但是隔離2、3周後就可以解除了，「比我預期的好」。她也說大概因為Miko是個吃貨，所以在有得吃的情況下，就能跟妹妹和平相處，也慢慢建立起關係。

▼姐姐惡人沒膽，常常被妹妹嚇到。

網友們看到Miko和Toffee排隊磨爪的影片，都覺得太可愛了，「家教真好」、「好守規矩」、「我家貓咪尿尿也是，姐姐一去貓砂盆，弟弟也會去排隊，不然不尿就沒有人要尿。」，也有網友哀怨地說，「我家只會排隊抓沙發」、「真好，我買了貓咪都不完，寧願玩紙箱。」

▼更多精彩影片

關鍵字： 曼赤肯小步舞曲貓磨爪貓柱貓爪柱

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