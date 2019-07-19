▲尼醬迷濛的眼神也和小辛巴神似。（圖／粉專「洛基小聿媽Miniko X 黃金獵犬吳洛基 X 歡孩吳小聿」提供）



記者李依融／採訪報導

電影《獅子王》最近蔚為風潮，狗奴爸爸就把自家2隻黃金獵犬作為主角，完美複製《獅子王》預告片，連最著名的「紅色顏料抹額頭」場面都唯妙唯肖，甚至還安排「動物臨演」，短短16秒的影片讓他整整忙了3天，不過成果讓在國外的妻兒笑翻，也一解對毛孩的想念。

粉絲專頁「洛基小聿媽Miniko X 黃金獵犬吳洛基 X 歡孩吳小聿」分享這段影片，耳熟能詳的《獅子王》配樂放下去，黃金獵犬阿洛戴著獅子鬃毛帥氣登場，接著另一隻阿金尼醬躺在爸爸懷裡，重現小辛巴躺在媽媽懷中的場景，神複製不僅如此，接下來的巧思更是令人不禁噗哧笑出來！

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▲阿洛飾演「獅子王」相當有架式。（圖／粉專「洛基小聿媽Miniko X 黃金獵犬吳洛基 X 歡孩吳小聿」提供）



爸爸拿出速食店番茄醬，從中間完美撕開讓醬料噴出來，和電影裡名場面「狒狒長老撥開紅色顏料」一模一樣，接著他將番茄醬塗在尼醬的額頭上，為「小辛巴」祈福。接著爸爸把尼醬抱起，接受「動物們」的禮讚，而這些動物包括螃蟹、熊，連恐龍都出現了，原來是把家裡的玩偶全都請出來當臨演。

▲▼爸爸為了這個名場面練習好久，事後還得幫毛孩洗頭。（圖／粉專「洛基小聿媽Miniko X 黃金獵犬吳洛基 X 歡孩吳小聿」提供）



這短短16秒的影片花了爸爸整整3天拍攝，終於完成後他大嘆「好累！」由於妻兒出國，他留在台灣照顧2隻毛小孩，想到兒子喜歡《獅子王》電影，便靈機一動讓黃金獵犬變成主演。媽媽Miniko Peng說，老公悄悄幫狗狗拍片，跟兒子在國外收到非常驚喜，也紓解了對毛孩們的想念，她看了家裡的監視器，才發現整個過程真的不簡單。

▲▼爸爸一隻一隻把「臨演」排好，重現盛大的動物禮讚場景。（圖／粉專「洛基小聿媽Miniko X 黃金獵犬吳洛基 X 歡孩吳小聿」提供）



Miniko Peng說，老公為了這部影片還專程去吃速食店，要怎麼開番茄醬也練習了3天，才能在鏡頭前「噴得完美」，錄影鍵一按下去一次成功，而尼醬的「番茄醬抹額頭」雖然只有短短幾秒鐘，但事後老公還得幫毛孩洗頭、吹乾，「真的是工程浩大！」

▲▼監視器記錄下「拍片花絮」，爸爸真的很忙碌。（圖／粉專「洛基小聿媽Miniko X 黃金獵犬吳洛基 X 歡孩吳小聿」提供）



Miniko Peng在家裡的監視器中看到整部影片的「製作花絮」，只見爸爸一下抱著狗狗在攝影機前面喬角度，一下讓尼醬躺在沙發上，還用「肉乾」誘惑阿洛戴上獅子頭套擺出帥氣姿勢，最後將娃娃臨演們一一擺到沙發上，每個位子都精心安排，真的非常忙碌。

▲爸爸用零食讓阿洛快速進入「獅子王」的角色。（圖／粉專「洛基小聿媽Miniko X 黃金獵犬吳洛基 X 歡孩吳小聿」提供）



網友們看到爸爸嘔心瀝血的作品，紛紛大讚「有創意的老爸！」、「真的笑到肚子痛！」、「看來媽媽要出國久一點，爸爸才有神作問世」、「爸爸真的太有才了！」、「番茄醬＋一堆娃娃太好笑了啦！」Miniko Peng和兒子收到影片不斷重複觀看，每次都笑個不停，「他說要是我幫忙，他應該可以拍更好。」看來爸爸的拍片魂已經被點燃了。