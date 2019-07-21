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2歲娃半夜驚醒哭找馬麻　暖汪聽聲秒衝陪伴：別怕我在

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▲妹妹半夜驚醒，狗葛格暖心來房間陪伴（影／即新聞／IG prince_in_the_city 授權）

寵物小組／綜合報導 

2歲妹妹一個人睡自己房間，半夜忽然驚醒想找爸媽，貴賓狗葛格聽到哭聲後，第一個衝到房間裡，在一旁翻滾抖毛並看著妹妹，彷彿在說「有我陪妳不用害怕！」小主人也因為有了狗狗的陪伴，繼續躺回床上安心的睡覺了。

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現在快2歲大的Halle學習獨立自己睡覺，但偶爾還是會醒來吵著要找人，而睡在爸媽房間的貴賓犬Prince常常第一個發現妹妹醒來，馬上跟著主人一起到隔壁房查看。

一天爸媽突然想到，「如果房間門都不關的話，狗狗會不會自己跑到隔壁房找妹妹呢？」於是當天他們把房間門都開著，深夜大家都睡得正熟時，女兒卻突然驚醒吵著找爸媽，Prince聽到哭聲後馬上跑到隔壁的房間陪伴，一下甩毛一下翻滾，似乎在告訴妹妹「偶來陪妳了，沒事的！」Halle看到葛格後，知道自己有人陪便心安了許多，慢慢地躺回床上，繼續安心地睡覺。

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可愛影片一出來也引起網友熱議， 「好棒的毛孩，還會照顧妹妹」、「最溫馨的畫面」、「狗狗真的是個很好的伴」、「狗狗翻滾是要她躺下～好有靈性」、「妹妹看到狗狗陪她就安心繼續睡覺了」，讓人不禁覺得Halle能有這樣的狗葛格真幸福。

 ▼更多精彩影片

關鍵字： 貴賓陪伴入睡即新聞

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