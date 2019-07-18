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愛屎了！橘貓「卡位」硬擠馬桶饋修　奴才嘆：給點尊重好嗎…

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▲花貓小橘與家人生活照。（圖／網友Jianhong Chen 提供）

▲橘貓小橘硬要陪哥哥上廁所。（圖／網友 Jianhong Chen 提供）

實習記者陳奕淇／採訪報導

就想陪你上廁所！橘貓小橘硬要卡位在主人和馬桶間的縫隙，連上廁所的時光都不放過奴才，究竟此刻心情是該開心還是難過呢？網友Jianhong Chen 在臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部CrazyCat club」分享了家中毛小孩與自己的廁所照，無奈的說「妳上廁所我也沒這樣，給點尊重好嗎...。」

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 ▲花貓小橘與家人生活照。（圖／網友Jianhong Chen 提供）

▲兩姊妹到哪都要黏在一起。（圖／網友 Jianhong Chen 提供）

小橘和另一隻同為四個月大的小花，是一起從新竹外婆家帶回來的，當時剛開眼沒幾天的牠們，走路搖搖晃晃的在門外徘徊很久，遲遲等不到貓媽媽的小傢伙們，就這樣被收編回家了。哥哥說，小橘的好奇心超強，總是帶頭衝第一，而小花則屬於呆呆傻傻的類型，「兩喵在家就是瘋狂到處跑，每間房都是牠們的遊樂場！」相較活潑好動的兩姊妹，家中另一隻老大姐「西瓜皮」就沉穩許多，平時就靜靜的看著兩小玩耍。

 ▲花貓小橘與家人生活照。（圖／網友Jianhong Chen 提供）

▲老大姐西瓜皮一臉淡定。（圖／網友 Jianhong Chen 提供）

哥哥表示，兩隻貓咪都喜歡選有人在浴室的時候才要進去，而這次更直接擠到馬桶上，讓他想起之前在小便時，小橘直接站起來雙手扶著馬桶邊緣，目不轉睛的盯著看，「我當下超怕毛小孩好奇去摸水柱，又很怕尿到牠。」於是就趕快用單腳把小貓往後勾，所幸沒有尿到自家主子，但浴室地板卻免不了被波及的命運。

 ▲花貓小橘與家人生活照。（圖／網友Jianhong Chen 提供）

兩喵幸運被暖心主人收編。（圖／網友 Jianhong Chen 提供）

▲花貓小橘與家人生活照。（圖／網友Jianhong Chen 提供）

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網友看到照片後也紛紛留言，「這樣上得出來嗎？」、「愛屎你」、「奴才為什麼不用貓砂？」、「一起上廁所省水」、「想幫你蓋砂」、「關心你的便便狀況！」，奴才也在留言說，其實當天自己吃壞肚子拉稀的，「真的很怕牠掉下去啊！」慶幸喵皇最後沒有摔進馬桶裡。

▲花貓小橘與家人生活照。（圖／網友Jianhong Chen 提供）

▲毛小孩們都喜歡和媽媽一起睡。（圖／網友 Jianhong Chen 提供）

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關鍵字： 橘貓陪上廁所卡位貓咪也瘋狂俱樂部CrazyCat club

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