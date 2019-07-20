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寵物鼠棄養「年破500件」　他救母帶子8鼠：千萬別合籠！

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▲棄養鼠實際救援行動。（影／即新聞／VITO維特授權）

寵物小組／綜合報導

黃金鼠媽媽和7隻寶寶一起被棄養，就因為合籠造成失控繁殖，而這樣的救援案件「愛鼠協會」1年就接獲500件以上。Youtuber「VITO維特」也一同參與此次救援行動，並將過程拍成影片，宣導關於養鼠的正確觀念。

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通報人，這些黃金鼠的原飼主是香港人，因為回國無法照顧，加上合籠飼養，導致繁殖數量增加，只好求助愛鼠協會幫忙。這次協會帶回8隻黃金鼠，分別是1隻媽媽和7隻孩子，建立基本資料並通過觀察期後，就會開放民眾領養。維特在影片中提到，愛鼠協會光是在2018年就接獲超過500件寵物鼠遭棄養的通報，而今年才剛過一半就已經突破500件，創下新高，比例成長下去，年底之前將有可能超過上千件。

由於在台灣寵物鼠飼養門檻較低，卻也因各種原因遺棄，說不愛就不愛，維特也不禁感嘆，「台灣人愛鼠，也愛丟鼠。」

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▲黃金鼠示意圖。（圖／取自Peakpx 圖庫）

▲黃金鼠可愛，但也需要飼主細心照顧。（示意圖／取自 Peakpx ）

愛鼠協會致力宣導「一籠一鼠」觀念，並希望能讓其普及，他們解釋，因為鼠的繁殖力強大，短時間內可使飼主完全無力負擔，「合籠到棄養或是接受救援的過程中，鼠寶們將承受極大生理、心理痛苦，還可能感染傳染病、焦慮症、營養不良、身體創傷等等。」在救援案中，鼠鼠們常有高比例的肢體殘障、身體傷害，而這都是在合籠飼養中互相打鬥造成的，單獨飼養才能讓寵物鼠有好的生活品質。

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關鍵字： 黃金鼠救援合籠飼養愛鼠協會VITO維特即新聞

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