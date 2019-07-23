貓奴訂做超逼真寵物面具　喵皇一臉懵逼：請不要這麼愛我

▲和喵星人本尊一模一樣的面具，在網路上爆紅。（圖／翻攝自shindo-office.tokyo）

記者詹筠怡／綜合報導

千萬不要懷疑貓奴對貓皇的熱烈崇拜，只要看看這個客製寵物面具就知道了，許多人花錢訂作一個和自家寵物一模一樣的面具，只為了和牠們分享同一張可愛的臉。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

日本一家叫做Shindo Rinka的工作室，專門為飼主開發超逼真寵物面具，有多逼真呢？只要有一張寵物的照片，就能得到一副從毛色、眼睛顏色到毛流都一摸摸一樣樣的面具，因為非常費工，一副客製化定價是8萬元台幣起跳。

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▲用黏土雕塑出形狀後，覆蓋上毛髮片再修改造型。



工作室記錄下製作這隻孟加拉貓Rui面具的過程，先用黏土雕塑出大致形狀，接著安裝上和毛色相同的髮片，再細細修剪成正確的長度，裝上假眼睛，完成了！

當主人戴上面具和Rui大眼瞪小眼，牠呈現一臉懵逼，表情就像在說「請不要這麼愛我。」網友笑說「此時此刻牠的心情非常複雜。」「用手推主人，很抗拒欸XD」「太逼真了，晚上看到會做惡夢。」

這款寵物面具大爆紅後，雖然價位不低，但訂單仍多到接不完，訂製期一個月起跳。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲從眼睛顏色到毛流，全都完美複製。

▲除了貓咪之外，也有人訂製狗狗面具。