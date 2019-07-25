同床共枕15年！忠犬獲爸爸「三次聖筊」同意　穿孝服淚送最愛的人

▲熱狗坐在靈堂前，泛淚送「最愛的爸爸」。（圖／網友傅達綸‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



記者林韋辰／採訪報導

「看著熱狗眼睛都紅了，大家的眼眶也跟著紅了。」屏東有隻15歲的可愛狗狗「熱狗」，牠最愛的爸爸因胰臟癌去世，礙於爸爸沒結婚、沒子嗣，因此家人推派「牠」來穿孝服、擔任答禮的角色。充滿靈性的熱狗在制喪過程面露哀戚、情緒低迷，從事生命禮儀的表妹婿傅達綸也透露，早在事情發生之前，熱狗似乎就有感應。

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表妹婿傅達綸表示，熱狗是一隻15歲的高齡狗狗，從一出生就來到哥哥身邊。「哥哥每天下班第一件事情，就是抱著熱狗！也跟著牠一起同床共枕15個年頭。」不料今年初，熱狗主人發現自己罹患胰臟癌。傅達綸說，「在整個接受治療的過程中，熱狗好像早已有感應，會靜靜的窩在房子角落，眼神也變得哀傷，眼角隱約泛著血絲...看了真的很心疼。」

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▲家人一致推派熱狗穿孝服，沒想到飼主也回應「三次聖杯」表示贊成。（圖／網友傅達綸‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



7月13日是熱狗主人離開的日子，傅達綸發現走的那一天，熱狗在家裡瘋狂低鳴哀叫，好像知道最愛的爸爸已不在。「因為第一時間我們大家忙著處理哥哥的後事，沒放太多心思在熱狗身上，後來才發現牠一直低鳴。」等到第二天，家人討論告別式的答禮部分，誰應該站在前面擔任？這時，熱狗的姑姑隨口一說，「不然叫熱狗穿？因為他是哥哥最愛的兒子！」。「我們大家就你一言、我一語，也討論出幾個共識，一致認為這個決議哥哥應該會很開心，也馬上擲筊詢問哥哥。」

▲熱狗的孝服是家人特別去「量身訂做」。



「沒想到一連三杯正正的！」傅達綸笑說，「原來哥哥也覺得好！然後我們就趕緊幫熱狗量身訂造一套孝服，一開始拿來的時候還太大，我們換了很多次才合身。」乖巧又懂事的熱狗在葬禮當天，靜靜坐靈堂前感謝大家來上香。「我們看著穿上孝服的熱狗，發現牠的眼睛紅紅的，家人瞬間都被牠感動、紅了眼眶，也順手幫牠拍下照片！」

▲傅達綸說，「熱狗當天超乖的喔！」

目前熱狗由姑姑、姐姐來照養，傅達綸也開玩笑地說，現在「以豬的方式在養」！至於，熱狗泛淚坐靈堂的照片，前陣子在臉書社團引發瘋傳，萬名網友對牠憂傷的表情感到鼻酸，紛紛留言著，「好感傷...祝福你哥哥！熱狗一定也很想牠，你們要好好代替哥哥照顧牠」、「大洋蔥，RIP」、「狗狗永遠是我們最棒的家人」、「洋蔥弄的我淚流不止」、「牠在屏東對吧？！昨天去送姊夫最後一程，有看到牠。」

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