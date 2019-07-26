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薩摩耶和寶寶一起長大…媽媽神回教養觀　讓8萬網友讚爆

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（圖／翻攝自IG／kimba_and_kafka_samoyed）

▲狗狗和寶寶在一起的畫面，融化了許多人的心。（圖／翻攝自IG／kimba_and_kafka_samoyed）

記者詹筠怡／綜合報導

和動物一起長大，絕對是許多人童年最棒的經驗之一，但這種觀念並不是每個人都能接受，一隻名叫Kafka的薩摩耶犬，和家裡的小主人生日只差一個月，互相作伴的畫面融化眾多粉絲。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

狗狗和寶寶和樂融融的畫面，雖然溫馨，卻會讓許多爸媽質疑衛生和教養方面的疑慮，對於主人Kate來說，這全部都不是問題，因為她認為，狗是小孩最棒的玩伴，「兒子從狗狗身上，學習到許多我無法教他的知識。」

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（圖／翻攝自IG／kimba_and_kafka_samoyed）

▲一起搗亂，一起玩得髒兮兮。

此外，Kate還表示，Kafka帶著她的兒子一起勇敢冒險，學會如何對其他生命負責任，懂得從生活中的小小事物發覺樂趣，即使他們常常一起搗亂，但從中讓孩子學會如何解決問題，這都不是父母能夠輕易教給孩子的。

這些Kate在狗狗和寶寶的日常照中分享的育兒觀，讓網友紛紛讚爆，留言「我也覺得我的孩子和貓咪學到很多。」「和狗狗一起長大的寶寶更健康！」還有網友笑回「我家寶寶好像連狗語都會了。」

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▲他們每天玩在一起，是彼此最好的朋友。

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關鍵字： 薩摩耶寶寶教養觀玩伴

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