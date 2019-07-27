台東廣原小黑熊跟媽走散　未滿周歲比南安小熊還小

▲南安小熊妹仔同樣因為落單，最後只好人工撫育長大，並於日前野放。（圖／農委會林務局提供）



寵物小組／綜合報導

台東縣海端鄉廣原部落出現一隻落單的台灣黑熊寶寶，被發現時正被2隻土狗追趕，及時被王姓狗主人救下。這隻熊寶寶比南安小熊還小，推測未滿周歲。

根據《中央社》，廣原部落釣魚場主人王繼國說，前幾天就看到小黑熊在附近活動，中午11時許，家裡的兩隻小狗追逐一團黑色動物，他趕過去看，竟然是小熊，他趕緊將狗驅離 ，救下小熊，台東林管處已經通知黑熊專家黃美秀老師 ，討論如何處理。