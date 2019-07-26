大黃狗燒成「面具臉」撐過疼痛治療　將當燒燙傷治療犬

▲Taka撐過治療被新媽媽領養。（圖／翻攝自Care More Animal Hospital）
記者李依融／綜合報導
毛茸茸的大黃狗Taka臉卻像戴了面具，裸露出粉色與黑色斑紋的皮膚，原來牠是一場火災的受害汪，撐過疼痛的治療過程，努力活了下來，如今終於被領養，而且將在燒燙傷中心擔任治療犬，成為有相同遭遇人們的力量。
Taka2018年10月遭遇火災，牠逃到公寓門口被鄰居救下，被送到動物醫院Care More Animal Hospital治療。當時的Taka面目全非，由於傷勢嚴重，每分每秒都在與死神拔河，獸醫心疼這隻勇敢的毛孩，晚上乾脆抱著牠一起睡在籠子裡，希望用陪伴幫助牠活下來。
▲▼Taka被大火燒得面目全非，獸醫心疼陪牠睡在籠子裡。（圖／翻攝自Care More Animal Hospital）
Taka經過許多次手術，每次都必須忍受痛楚，也經歷過多次危急關頭，不過牠都勇敢地撐過來，也願意自己吃飯、喝水，展現強韌的生命力。雖然性命保住了，但是Taka也留下燒傷的後遺症，雖然身上亮麗的毛髮漸漸長回來，但是牠嚴重燒傷的地方卻長不出毛，包括背部、腿部還有臉都裸露著粉色皮膚與黑色斑點，彷彿戴上面具一般。即使如此，Taka非常樂觀開朗，獸醫形容，「現在牠很強壯，不過有些傻傻地又很固執，還很愛撒嬌，牠擄獲大家的心，也證明牠是個真正的英雄！」
▲▼Taka雖然經歷過痛苦，但勇敢樂觀的性格深得喜愛。（圖／翻攝自Care More Animal Hospital）
Taka今年(2019)1月被新媽媽Tish Myers領養，而這位媽媽正是一間燒燙傷中心的護士，目前Taka的健康狀況已經好轉許多，下一步就是取得「好狗市民」的證書，接著就會開始治療犬的訓練課程。雖然Taka已經9歲，並非最佳的訓練年紀，不過訓練單位 Canine Training Project表示，「雖然時間會花得多一些，不過Taka表現得好極了！」未來Taka將在燒燙傷中心服務，幫助與牠有相同痛苦經歷的人度過難關。
Here is a slideshow of Taka’s progress. He has come a long way!! We are so proud of him! DISCLAIMER: Some of these photos may be hard for a few to look at. On Oct 23, 2018 Taka was in a house fire. He managed to get free and showed up on the doorstep of a wonderful caring young lady who reached out for help. I advised her to bring him in to our clinic immediately!!! Of course, not knowing what we would see or how this would turn out, we took it day by day and hour by hour. With a whole town rallied behind him, Taka was able to get the best care available. Today he is strong, silly, stubborn and extremely loving. He has captured hearts of thousands and has proven to be a true hero.由 Care More Animal Hospital 發佈於 2019年1月2日 星期三