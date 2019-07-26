大黃狗燒成「面具臉」撐過疼痛治療　將當燒燙傷治療犬

▲Taka撐過治療被新媽媽領養。（圖／翻攝自Care More Animal Hospital）



記者李依融／綜合報導

毛茸茸的大黃狗Taka臉卻像戴了面具，裸露出粉色與黑色斑紋的皮膚，原來牠是一場火災的受害汪，撐過疼痛的治療過程，努力活了下來，如今終於被領養，而且將在燒燙傷中心擔任治療犬，成為有相同遭遇人們的力量。

Taka2018年10月遭遇火災，牠逃到公寓門口被鄰居救下，被送到動物醫院Care More Animal Hospital治療。當時的Taka面目全非，由於傷勢嚴重，每分每秒都在與死神拔河，獸醫心疼這隻勇敢的毛孩，晚上乾脆抱著牠一起睡在籠子裡，希望用陪伴幫助牠活下來。

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▲▼Taka被大火燒得面目全非，獸醫心疼陪牠睡在籠子裡。（圖／翻攝自Care More Animal Hospital）



Taka經過許多次手術，每次都必須忍受痛楚，也經歷過多次危急關頭，不過牠都勇敢地撐過來，也願意自己吃飯、喝水，展現強韌的生命力。雖然性命保住了，但是Taka也留下燒傷的後遺症，雖然身上亮麗的毛髮漸漸長回來，但是牠嚴重燒傷的地方卻長不出毛，包括背部、腿部還有臉都裸露著粉色皮膚與黑色斑點，彷彿戴上面具一般。即使如此，Taka非常樂觀開朗，獸醫形容，「現在牠很強壯，不過有些傻傻地又很固執，還很愛撒嬌，牠擄獲大家的心，也證明牠是個真正的英雄！」

▲▼Taka雖然經歷過痛苦，但勇敢樂觀的性格深得喜愛。（圖／翻攝自Care More Animal Hospital）



Taka今年(2019)1月被新媽媽Tish Myers領養，而這位媽媽正是一間燒燙傷中心的護士，目前Taka的健康狀況已經好轉許多，下一步就是取得「好狗市民」的證書，接著就會開始治療犬的訓練課程。雖然Taka已經9歲，並非最佳的訓練年紀，不過訓練單位 Canine Training Project表示，「雖然時間會花得多一些，不過Taka表現得好極了！」未來Taka將在燒燙傷中心服務，幫助與牠有相同痛苦經歷的人度過難關。