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領養皮膚病黑貴賓　萌妹跟獸醫「打勾勾」約定好好照顧牠

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妹妹跟醫生打勾勾，約定會照顧好狗狗。（圖／ETtoday東森寵物雲商店中壢健行店提供）

▲妹妹跟醫生約定會好好照顧Ruby。（圖／ETtoday東森寵物雲商店中壢健行店提供）

記者李依融／採訪報導

ETtoday東森寵物雲商店中壢健行店21日舉辦義診健檢，一位年約4、5歲的妹妹跟醫生勾勾手，約定會照顧好心愛的毛孩Ruby，互動可愛溫馨。Ruby是大約1年前領養來的毛孩，由於前主人並沒有好好照顧，造成狗狗皮膚狀況不好，爸爸跟小姐姐希望牠健健康康，特地來參加這次的義診。

妹妹跟醫生打勾勾，約定會照顧好狗狗。（圖／ETtoday東森寵物雲商店中壢健行店提供）

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▲檢查過程中，妹妹也很關心Ruby的健康狀況。（圖／ETtoday東森寵物雲商店中壢健行店提供）

義診活動中來了許多可愛的毛小孩，有些汪星人一臉緊張，也有喵星人緊巴著奴才不想面對現實，其中醫生跟小妹妹手勾手的畫面相當溫馨。店長表示，妹妹的爸爸媽媽都是職業軍人，大約1年前領養了黑貴賓Ruby，過程中爸爸向醫生說明Ruby的情況，妹妹在一旁也很關心，跟醫生有說有笑，「最後檢查完，醫生就跟妹妹打勾勾，約定要好好照顧Ruby，每天都要遛狗散步，我們在旁邊看了覺得好可愛。」

妹妹跟醫生打勾勾，約定會照顧好狗狗。（圖／ETtoday東森寵物雲商店中壢健行店提供）

▲醫生跟妹妹有說有笑，親和力十足。（圖／ETtoday東森寵物雲商店中壢健行店提供）

照片中Ruby毛剃短短，並不像常見的泰迪熊造型，除了天氣熱之外，也因為前主人並沒有好好照顧，造成皮膚出問題，因此爸爸特地將Ruby的毛剃短方便照顧，重新養回漂亮蓬鬆的模樣。店長提到，之前爸爸媽媽就曾帶著妹妹跟Ruby到店裡購物，那時候得知健檢活動，這次才跟妹妹帶Ruby來參加，「這也是我第一次看到醫生跟小朋友互動，原來這麼有親和力，看來除了對毛小孩，對小朋友也很有一套！」

妹妹跟醫生打勾勾，約定會照顧好狗狗。（圖／ETtoday東森寵物雲商店中壢健行店提供）

▲Ruby皮膚狀況較多，爸爸媽媽努力把牠養回漂亮的模樣。（圖／ETtoday東森寵物雲商店中壢健行店提供）

ETtoday東森寵物雲商店健檢活動由資深獸醫陳正倫巡迴服務，21日中壢健行店為7月最後一場，有超過30組家長帶著毛孩參加。8月的第一場將在3日（六）於北投店舉行，之後每個周末都有巡迴義診，31日更將首度移師將開幕的高雄店，為更多民眾服務。

 【東森寵物雲中壢健行店】

電話:03-428-3402
地址:桃園市中壢區健行路178號
營業時間:11:00~22:00
美容營業時間:11:00~21:00
美容公休日:無

【8月份義診時間】

第一場
時間：2019/08/03（六）13:00-19:00
地點：東森寵物雲北投店（台北市北投區中和街317號）

第二場
時間：2019/08/04（日）13:00-19:00
地點：東森寵物雲ATT概念館大直店（台北市中山區敬業三路123號）

第三場
時間：2019/08/10（六）13:00-19:00
地點：東森寵物雲三重三和店（新北市三重區三和路2段164號）

第四場
時間：2019/08/11（日）13:00-19:00
地點：東森寵物雲新莊店（新北市新莊區中正路2號）

第五場
時間：2019/08/17（六）13:00-19:00
地點：東森寵物雲頭份店（苗栗縣頭份市中華路1307號）

第六場
時間：2019/08/18（日）13:00-19:00
地點：東森寵物雲竹南店（苗栗縣竹南鎮延平路166號）

第七場
時間：2019/08/31（六）13:00-19:00
地點：東森寵物雲高雄岡山店（高雄市岡山區岡山路101號1樓）

【9月份義診時間】
第一場
時間：2019/09/07（六）13:00-19:00
地點：東森寵物雲湖口店（新竹縣湖口鄉中山路二段212號）

第二場
時間：2019/09/08（日）13:00-19:00
地點：東森寵物雲竹北中正東店（新竹縣竹北市中正東路140之2號）

第三場
時間：2019/09/21至09/22（六、日）13:00-19:00
地點：東森寵物雲永和得和店（新北市永和區得和路409號）

第四場
時間：2019/09/28（六）13:00-19:00
地點：東森寵物雲竹東店（新竹縣竹東鎮長春路三段224號）

第五場
時間：2019/09/29（日）13:00-19:00
地點：東森寵物雲新豐店（新竹縣新豐鄉新興路56號）

關鍵字： ETtoday東森寵物雲商店東森寵物雲商店中壢健行店陳正倫健檢義診

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