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大眼臘腸「短手手抱香蕉」啊姆啊姆狂嗑　萌到狂重播！

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記者李依融／綜合報導

臘腸狗波妞舒服仰躺著，短手手抱著黃澄澄的香蕉，嘴巴啊姆啊姆不斷咀嚼著，小吃貨的模樣可愛極了！主人偶然發現波妞吃香蕉的姿勢超萌，便放上粉絲專頁「歐巴桑波妞醬」與網友分享。

影片中，波妞躺在軟墊上，小短手抱著香蕉很珍惜的樣子，一開始小口小口細細品嚐，接著越吃越豪邁，咬下一口後送進嘴裡盡情咀嚼，因為太專心享用美食，一雙眼睛瞪得大大的，可愛得不得了。主人說，偶然發現波妞會這樣吃香蕉，看了覺得很療癒就拍下來，「雖然只有香蕉能讓牠這樣抱著吃，但是其實牠很少吃香蕉啦！」

臘腸狗吃香蕉。（圖／粉絲專頁「歐巴桑波妞醬」提供）

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▲波妞小吃貨的模樣讓人忍不住狂重播。（圖／粉絲專頁「歐巴桑波妞醬」提供）

這段吃香蕉的影片是3年前波妞5歲時拍攝的，許多網友看了馬上被萌到，紛紛留言「好可愛喔！」、「天啊！太迷人了！」、「我家不可能吃得這麼優雅，一定1秒就不見了！」，也有網友說自家毛孩吃香蕉會過敏，無福享用。波妞吃香蕉引起熱烈迴響，不過主人也提醒，香蕉可以幫助腸胃蠕動，但是要適量不能吃太多，另外因為香蕉鉀含量較高，有心臟病、腎臟病的狗狗更要特別注意食用的份量。

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▼波妞變身辛巴，上演真狗版《獅子王》。（圖／粉絲專頁「歐巴桑波妞醬」提供）

臘腸狗吃香蕉。（圖／粉絲專頁「歐巴桑波妞醬」提供）

關鍵字： 臘腸狗波妞香蕉吃貨

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