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貨櫃打開全是鱗片象牙　2000大穿山甲、300非洲象遇害

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新加坡海關查獲走私象牙與穿山甲鱗片。（圖／翻攝自Singapore Customs）

▲穿山甲鱗片與象牙以木頭掩護，原本預計送到越南。（圖／翻攝自Singapore Customs）

寵物小組／綜合報導

新加坡海關查獲11.9噸穿山甲鱗片和8.8噸的象牙，這些預估來自2000隻大穿山甲和將近300頭非洲象，而這也是新加坡海關查獲最多象牙的案件。

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新加坡海關21日查扣來自剛果要運往越南的貨櫃，在木頭掩蓋的貨物中，發現數量龐大的穿山甲鱗片與象牙，其中穿山甲鱗片被分裝在237個袋子中，總重量有11.9噸，品種屬於大穿山甲，市值大約4860萬新加坡元，換算台幣超過11億，海關提到，從今年4月至今已經查獲總重37.5噸的走私穿山甲鱗片。

新加坡海關查獲走私象牙與穿山甲鱗片。（圖／翻攝自Singapore Customs）

▲這些鱗片來自大穿山甲，人們迷信有療效，事實上成分與指甲一樣。（圖／翻攝自Singapore Customs）

象牙的部分則是分裝為132袋，總重量有8.8噸，市值大約1760萬新加坡元，換算台幣超過4億元。這些象牙犧牲了將近300頭非洲象，這也是迄今新加坡海關查扣最大宗的象牙走私案。

新加坡海關查獲走私象牙與穿山甲鱗片。（圖／翻攝自Singapore Customs）

▲這是新加坡查獲最多的象牙走私案。（圖／翻攝自Singapore Customs）

大穿山甲雄性體長可達140公分，雌性約125公分，屬於夜行性動物的牠們晚上活動較頻繁，主要分布在西非和中非的森林，由於盜獵猖獗，目前已被IUCN紅皮書列為易危物種。非洲象同樣因為盜獵數量銳減，目前屬於易危物種，牠們的象牙可以長到3.5公尺、重達107公斤。

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新加坡海關表示，新加坡對於走私珍貴物種的行為零容忍，當局會繼續調查這宗違法野生動物貿易的源頭，將惡徒繩之以法。

新加坡海關查獲走私象牙與穿山甲鱗片。（圖／翻攝自Singapore Customs）

關鍵字： 新加坡海關走私穿山甲鱗片象牙非洲象大穿山甲

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