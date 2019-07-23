大丹犬夢想「當匹賽馬」　盯電視跟著狂跳30秒入戲低吼

Mr. Pluto enjoying the stampede! Bronc Riding Nation 由 Kelsey Tarasoff 發佈於 2019年7月15日 星期一

寵物小組／綜合報導

大丹狗體型巨大，常常被戲稱為「小馬」，而國外這隻叫做布魯托(Pluto)的大丹犬真的有「馬的靈魂」，牠看著電視裡的牛仔競賽，忍不住也跟著一起跳躍，入戲的模樣被主人Kelsey Tarasoff拍下，吸引超過9.1萬次轉發。

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布魯托是一隻有著棕色花紋的大丹狗，體型就像一匹小馬，牠目不轉睛地看著電視裡的牛仔競賽轉播，似乎也幻想自己就是參賽馬匹跟著跳躍，每跳一下就帶著沉重的「落地聲」，嘴裡還不斷發出吼聲，看來很想「參一咖」。

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▲Bronc riding是牛仔競賽中的項目。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



布魯托看的其實是牛仔競賽中的馬鞍騎馬項目(Bronc riding)，馬匹會不斷跳躍試圖把騎士甩出去，而牛仔必須一手抓著韁繩，另一手懸空，並且在馬背上至少停留8秒鐘才算成績。這項活動是源於牛仔工作時必要的馴馬技能，而現在是牛仔協會認可的競技活動。

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這段30秒的影片上傳1周已超過9.1萬次轉發，許多網友都被布魯托的入戲程度逗樂，「牠在家裡練習那麼起勁，媽媽就帶他去參加吧！」、「牠的夢想是當一匹馬吧！」、「第一次看到狗狗會有這種反應，太可愛了。」