傻大汪「跳火車」走200公里回家　只為找遺棄牠的主人

▲Maru獨自走了2天半，才在家附近被找到。（圖／翻攝自IG@homeless_dog_krsk）



記者李依融／綜合報導

馬士提夫犬Manora被主人棄養，竟然從開往犬舍的火車上「跳車」，獨自走了200公里腳都磨破了，就為了要「回家」，志工找到牠時心疼不已，而這個「忠犬」的故事被當地媒體報導後流傳開來。

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1歲的Manora被暱稱Maru，牠來自俄羅斯新西伯利亞(Novosibirsk)的犬舍，5個月大時被主人帶回位於克拉斯諾亞爾斯克(Krasnoyarsk)的家，最近卻被飼主以「會過敏」為由退回原本的犬舍。犬舍負責人Alla Morozova帶Maru搭火車，但經過阿欽斯克(Achinks)附近的車站時，Maru竟然用爪子打開火車車廂的門，就這麼「跳車」了！工作人員發現時大喊，但Maru已經跑遠。

在 Instagram 查看這則貼文 Алена Петина. Волонтер.（@homeless_dog_krsk）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 15 日 下午 8:53 張貼

Alla Morozova組織搜索團隊，一心一意要找到Maru的下落，終於在2天半後尋獲，而又累又傷的Maru竟然是在「家附近」被發現的，那裡距離跳車的地方整整200公里，還必須經過一大片森林。Alla Morozova表示，「牠真的很幸運沒有被熊或野狼生吞活剝。」她也說，「我很確定牠是想要『回家』，事實上要不是牠的腳受傷，很可能真的回到家了。」

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Alla Morozova提到，Maru被找到時雙眼含著淚水累壞了，「我們先牠送到一間叫做sobakindom的犬舍休養療傷，之後牠會繼續上路，回到牠出生的犬舍和爸爸媽媽團聚。」

在 Instagram 查看這則貼文 Домашняя гостиница для собак（@sobakindom）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 22 日 下午 7:57 張貼

Maru的不可思議的故事令人心疼，許多網友都說，「幸好Maru最後回家了，牠的原主人這輩子都不應該養寵物！」、「幸好犬舍的負責人很關心狗狗！」、「Maru值得更好的家庭」、「該說你傻還是忠心呢？好捨不得。」也有不少網友有意願領養Maru，不過經過這麼一場冒險，Maru還得再靜養一陣子。