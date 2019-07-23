ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

傻大汪「跳火車」走200公里回家　只為找遺棄牠的主人

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

狗狗跳火車找遺棄牠的主人。（圖／翻攝自IG@homeless_dog_krsk）

▲Maru獨自走了2天半，才在家附近被找到。（圖／翻攝自IG@homeless_dog_krsk）

記者李依融／綜合報導

馬士提夫犬Manora被主人棄養，竟然從開往犬舍的火車上「跳車」，獨自走了200公里腳都磨破了，就為了要「回家」，志工找到牠時心疼不已，而這個「忠犬」的故事被當地媒體報導後流傳開來。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

請繼續往下閱讀...

1歲的Manora被暱稱Maru，牠來自俄羅斯新西伯利亞(Novosibirsk)的犬舍，5個月大時被主人帶回位於克拉斯諾亞爾斯克(Krasnoyarsk)的家，最近卻被飼主以「會過敏」為由退回原本的犬舍。犬舍負責人Alla Morozova帶Maru搭火車，但經過阿欽斯克(Achinks)附近的車站時，Maru竟然用爪子打開火車車廂的門，就這麼「跳車」了！工作人員發現時大喊，但Maru已經跑遠。

Alla Morozova組織搜索團隊，一心一意要找到Maru的下落，終於在2天半後尋獲，而又累又傷的Maru竟然是在「家附近」被發現的，那裡距離跳車的地方整整200公里，還必須經過一大片森林。Alla Morozova表示，「牠真的很幸運沒有被熊或野狼生吞活剝。」她也說，「我很確定牠是想要『回家』，事實上要不是牠的腳受傷，很可能真的回到家了。」

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

Alla Morozova提到，Maru被找到時雙眼含著淚水累壞了，「我們先牠送到一間叫做sobakindom的犬舍休養療傷，之後牠會繼續上路，回到牠出生的犬舍和爸爸媽媽團聚。」

Maru的不可思議的故事令人心疼，許多網友都說，「幸好Maru最後回家了，牠的原主人這輩子都不應該養寵物！」、「幸好犬舍的負責人很關心狗狗！」、「Maru值得更好的家庭」、「該說你傻還是忠心呢？好捨不得。」也有不少網友有意願領養Maru，不過經過這麼一場冒險，Maru還得再靜養一陣子。

關鍵字： 棄養忠犬

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

太嗨啦重磅月月炸彈式暴衝客人被嚇壞網笑：椅子很耐操

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

貨櫃打開全是鱗片象牙　2000大穿山甲、300非洲..

大丹犬夢想「當匹賽馬」　盯電視跟著狂跳30秒入戲低..

早產女嬰遭裝塑膠袋扔排水溝　2浪浪叼起狂吠救一命！

領養皮膚病黑貴賓　萌妹跟獸醫「打勾勾」約定好好照顧..

伸出手「忍者松鼠」飛越！　野放1個月卻一直「回家」

阿金神複製《獅子王》顏料抹頭　16秒片爸忙3天還專..

殘障汪拖「風火輪」搶球跑超快　網友感動：牠們好快樂

貓柱變家中「排隊景點」　短腿姐妹喵忘情磨爪表情超萌

玩具掉了！汪「仰天嗷嗚」哭倒沙發　浮誇演技藏爆笑原..

2公尺巨蟒「完美匿蹤」躲陽台　網看兩天崩潰：蛇到底..

抓到現行犯！雞排放車上被幹走　牠偷得超熟練...網..

柴寶學蜘蛛人「大字型越獄」　下秒腳沒力！出糗滑落地..

愛寶寵新知-【獸醫這麼說】毛孩中暑有哪些併發症？

《倉鼠人》居然有小雞出租！雞舍無味大作戰

浪浪別哭-狗狗一直搞破壞怎麼辦！教你用八種玩具解決..

好味小姐-【貓日常】２億人在用！？貓咪１秒變臉

寵物訓練師-不想貓咪天天morning call？..

對～94那裡！媽幫刷背超舒服 黃金鼠張嘴「銷魂表情..

白目貓影身乾草捆中想捉弄兔子　反被巴頭！兔兔兇起來..

喵星人swag午覺 夢見吃熱狗 鮮嫩嘴邊肉溢出 魔..

聖上相揪亂尿尿！被「關禁閉」不悔過　反「牽手」上演..

白頭海鵰愛跑步還「怕獵物」　保育員操碎心：你不是狗..

阿嬤牌認證！海豹貓睡到一半「全身果凍搖晃」：誰在幫..

誰偷吃優格？　歐告無辜臉逃罪「嘴邊一圈白」...媽..

貴賓狗洗澡「抖到爆」...美容師用秘招化解！　牠洗..

意外釣到凶狠大白鯊！　7人纏鬥20分鐘...整條船..

傻大汪「跳火車」走200公里回家　只為找遺棄牠的主..

貓奴訂做超逼真寵物面具　喵皇一臉懵逼：請不要這麼愛..

寧當無殼蝸牛　他們拿百萬頭期款創浪浪別哭：讓收養者..

倉鼠不吃不喝3天…主人焦心送醫院　獸醫破案卻害他們..

國中小制服解禁倒數！　宋達民、洪百榕轟「教育越來越..

更新／下班注意！大雷雨再炸新北、宜蘭　14縣市續發..

女兒「背浮詭異鞭痕」母傻眼　醫曝真相...家長驚長..

暑假旺季帶動6月零售及餐飲業營收　雙創歷年同期新高

10歲男童打球未返家　老媽開社區群組…驚見「兒子成..

罕見300歲骨董級蒸汽火車同框　回場整修迎向新生

用音樂交朋友　南投集集鎮「2019仲夏樂之夢」27..

「是水很深的地方」　林飛帆坦言加入民進黨太太很擔心

20年後，我們終於看懂了《獅子王》！　迪士尼總監：..

聖上相揪亂尿尿！被「關禁閉」不悔過　反「牽手」上演..

寵物動物熱門新聞

2米巨蟒躲陽台　網看崩潰：在哪

柴柴睡姿「神複製」奴才　網笑翻

假裝丟掉貓尾！牠嚇到站高處狂找

超市開門讓浪浪避暑　他PO網卻..

老狗安樂死前吃下「最幸福大餐」

分離焦慮狗狂叫　主人收鄰居信卻..

台灣犬使用方法　網見「價格欄」..

不被想要的小狗　用最奇怪包裝棄..

情侶約定餵浪貓　分手後…他獨守..

二哈吃不到飯　站門口仰頭嗆聲！

海鷗俯衝花園　叼走吉娃娃當晚餐

司機接預約要載大貓　本尊是頭豹

貴賓犬躲牆後嚇人　最後惱羞發飆

黑狗被嗆「不配搭車」警察乾爹喝..

讀者迴響

熱門新聞

2米巨蟒躲陽台　網看崩潰：在哪

柴柴睡姿「神複製」奴才　網笑翻

假裝丟掉貓尾！牠嚇到站高處狂找

超市開門讓浪浪避暑　他PO網卻..

老狗安樂死前吃下「最幸福大餐」

分離焦慮狗狂叫　主人收鄰居信卻..

台灣犬使用方法　網見「價格欄」..

不被想要的小狗　用最奇怪包裝棄..

情侶約定餵浪貓　分手後…他獨守..

二哈吃不到飯　站門口仰頭嗆聲！

海鷗俯衝花園　叼走吉娃娃當晚餐

司機接預約要載大貓　本尊是頭豹

貴賓犬躲牆後嚇人　最後惱羞發飆

黑狗被嗆「不配搭車」警察乾爹喝..

3隻二哈「骨牌效應」接連摔跤

最新影片

更多

抓到現行犯！雞排放車上被幹走　牠偷得超熟練...網笑：老饕無誤

柴寶學蜘蛛人「大字型越獄」　下秒腳沒力！出糗滑落地XD

愛寶寵新知-【獸醫這麼說】毛孩中暑有哪些併發症？

《倉鼠人》居然有小雞出租！雞舍無味大作戰

浪浪別哭-狗狗一直搞破壞怎麼辦！教你用八種玩具解決煩惱

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面