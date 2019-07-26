9歲女童遭美洲野牛撞飛「空中翻一圈」　太靠近惹的禍

Meanwhile at @YellowstoneNPS a 9 year old gets tossed by a #Bison



I visited Yellowstone 2 years ago, there are signs everywhere reading “Do not approach wildlife” but since people don’t read signs.....



Video Courtesy: Hailey Dayton pic.twitter.com/ZC6TiVyqx8 — Stanley Roberts (@StanleyRoberts) 2019年7月24日

記者李依融／綜合報導

美國黃石國家公園一頭美洲野牛暴衝，撞飛一名9歲女童，驚險的影片在網路上瘋傳。黃石國家公園當地時間23日證實確有此事，「一群遊客距離野牛僅僅5到10英尺（約1.5到3公尺），逗留20分鐘最終引發攻擊。」女童因此受傷送醫治療。

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影片中，一頭巨大的美洲野牛在山坡上吃草，突然牠的目標轉向一群路過的遊客，遊客發覺被盯上開始驚慌逃竄，而身穿白色衣服的9歲女童躲避不及，野牛就這麼一頭撞上。女童被強大的力道撞飛，在空中翻了一圈後墜地，目睹的民眾不斷尖叫，大喊「我的天啊！」。

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▲美洲野牛身形巨大。（圖／取自CC0圖庫Pixabay）



拍攝影片的18歲網友Hailey Dayton告訴《NBC News》，當時她和哥哥正在看溫泉，接著就看到一群人沿著小路跑下來，「我們也透過樹叢看到有幾個人伸手摸野牛，離得非常近。」

黃石公園表示，這起意外發生在當地時間22日下午，「目擊者說有一群大約50人的遊客經過，距離野牛僅僅5到10英尺（約1.5到3公尺）逗留大概20分鐘，最終造成野牛攻擊。」遭撞飛的9歲女童來自佛羅里達州奧德薩，園區做了緊急處理後，由家人送往醫院，當天治療後已經出院。

▲黃石公園能輕易見到野生動物在路邊活動。（圖／取自CC0圖庫Pixabay）



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黃石公園強調，國家公園內的野生動物都有野性，「當見到動物在道路旁、停車場等靠近人出沒的區域時，請留給牠們空間。」他們也說，遇到大型的動物例如野牛、駝鹿、大角羊、郊狼等，必須保持至少23公尺的安全距離，若是熊或野狼，則必須距離至少91公尺，「必要時刻請繞路，避免跟野生動物近距離接觸。」

▼黃石公園野生動物物種豐富，若遇到熊至少要保持91公尺以策安全。（圖／取自CC0圖庫Pixabay）

