訓犬師阿蔓教狗狗聽話　助教薩摩耶「小貓」負責傻笑

▲薩摩耶犬小貓才6個月大，當起小助教有模有樣！（圖／ETtoday東森寵物雲商店提供）



寵物小組／綜合報導

您的狗狗總是大聲吠叫，咬壞不少傢俱、日用品，甚至還會暴衝、撲人嗎？東森寵物雲商店新莊門市在26日(五)舉辦免費的飼主講座，邀請魔力狗寵物訓練的訓犬師阿蔓為大家解惑，教會大家如何用「正向訓練法」，獎勵、引導狗狗自願去做對的行為，也幫助狗狗的心理更健康快樂！

訓犬師阿蔓曾在美國西雅圖訓練收容犬獲得當地認證，也曾在流浪動物之家擔任志工。她表示，狗狗若有行為問題，多半是因為飼主沒有適當考慮牠們需求，一般主人只想要愛犬配合，甚至想溝通卻用錯方法，錯誤的相處行為可能讓寵物反抗，「用打罵的方式只會造成反效果，讓寵物不信任人，進而出現攻擊行為。」

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▲小貓超喜歡玩玩具。（圖／ETtoday東森寵物雲商店提供）



講座的小助手「小貓」，是隻年僅6個月大的薩摩耶，個性貪玩且精力旺盛，而牠在阿蔓老師的訓練下不僅可以定點廁所、穩穩坐好與趴下，連撲人的行為也獲得極大改善。「小貓」在現場也和老師一起示範玩益智玩具、你丟我撿，把大家都逗得笑開懷。

「嗅聞覓食是狗狗的天性，這時候益智玩具就是很大的輔助品。」阿蔓老師表示，開始玩益智玩具時不要將門檻設得太難，玩具的目的不是要增加狗狗的挫折感；玩玩具時，主人更要懂得適時的「輸」給你家寶貝，「當牠做對的時候，請記得用盡全身力氣稱讚牠是全世界最棒的狗。」

▲大家認真聽課，小貓則在一旁認真跟玩具搏鬥。（圖／ETtoday東森寵物雲商店提供）



遛狗時如何讓寵物不追車、不亂撿東西吃？寵物聽到垃圾車音樂就吠叫又該怎麼辦？阿蔓老師在現場播放許多示範影片，這些問題都可以用正向的獎勵方式獲得改善，「不要吝於給狗狗獎勵，稱讚牠、給牠玩具和食物、帶牠散步都算獎勵」，只要牠們喜歡，就用這些不斷引導牠們。

阿蔓老師更提醒，懂得寵物需求，並加以給予豐富生活，是飼主最重要的功課，透過日常散步、運動、動腦思考、刺激心智的活動，有助於狗狗釋放壓力，更可調劑彼此關係，「希望今晚來參加的各位能有收穫，回家後換個思考來面對您的狗狗，和狗狗一起創造更豐富美好的生活！」

【東森寵物雲寵物商店新莊門市】

地址：新北市新莊區中正路2號

電話：02-2996-0026、02-2996-0120

營業時間：11:00至22:00

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