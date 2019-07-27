東寵頭份「小小店長」體驗照顧毛孩　一日職人快來報名

▲小朋友體驗一日小小店長。（圖／東森寵物雲提供，下同）

實習記者劉芊妤／綜合報導

小朋友如果能從職人體驗中，學習尊重、愛護生命是非常好的教育學習。東森寵物雲頭份店將在8/3(六)下午14:00-17:00推出小小店長一日體驗營，不僅提升孩子責任感，還能了解正確的飼養觀念，在寓教於樂中學習相關知識。此次活動名額僅限15組，報名連結請點此。

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▲可愛的兔子。

▲寵物鼠：快來認識我喔！

活動當天主持人會帶領大家認識小動物包括，兔子、天竺鼠、寵物鼠和店內待認養的貓狗，分批餵食兔子、天竺鼠，還能動手玩創意，用色筆畫下自己喜歡的小動物。除此之外，小朋友從中體驗向客人問好、商品陳列上架、並在收銀檯結帳找錢，活動最後會頒發證書，並準備精美小禮物來表揚辛苦的小店長們。

▲主持人當天也會介紹待認養的貓狗，說不定能從中遇到有緣份的寵物喔！

當日頭份店加碼推出剁手優惠，寵物零食7包1000、寵物尿布墊 8包1000、精選貓砂199買一送一。另外每位報名成功的小店長，都能得到300元門市折價卷加上ETtoday禮品一組，裡面有許多豐富獎品，歡迎爸爸媽媽帶家中孩子一同體驗。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲活動當日商店加碼推出剁手優惠，寵物零食7包1000、寵物尿布墊 8包1000、精選貓砂199買一送一。

►►►►►小小店長報名連結請點此

活動時間：8/3(六)14:00~17:00

活動地點：東森寵物雲商店-頭份門市

報名電話：03-7670509

地址：苗栗縣頭份市中華路1307號

小小店長年齡限制：5~13歲小朋友(需至少一名大人陪同)

活動報名費：每位小朋友199元，可得到寵物雲商店300元折價券(後續全門市使用)+ETtoday禮品一組。當天提供茶水、小餅乾。活動名額限制15組，要報名要快喔！

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