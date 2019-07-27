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慎入！觀光客狂開閃光…逼海豹跳崖自殺　3段式折頸重摔

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被巨浪沖上海岸的海豹寶寶，已經被送往復健中心照顧。(圖／達志影像／美聯社)

▲悲歌！海豹被逼跳崖自殺。（資料照／達志影像／美聯社）

記者詹筠怡／綜合報導

野生動物的悲歌，隨著暑假開始，數百萬遊客湧向海岸，過度擁擠的人群帶給海洋野生動物很大的壓力。最近曝光的一段影片顯示，海豹極其恐懼的遠離人類，結果重摔落崖。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

影片中，海豹原本悠哉的棲息在海崖邊，因為遊客不斷靠近，用相機閃光燈狂閃，甚至放任狗追逐海豹，牠們受到驚嚇、無處可逃，只能自殺式湧向崖邊，一個一個重摔入海，其中一隻甚至三段式狂摔，折頸墜地的樣子讓人心驚。

請繼續往下閱讀...

野生動物專家Andy Ottaway警告，海豹已經面臨棲息地問題，和水域過度捕撈，以致無食可覓的威脅，人類的干擾則會降低繁殖成功率，並導致海豹棄養牠們的寶寶。若人們再不重視，經濟的利益很快就會隨著海豹一起消失。

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關鍵字： 海豹野生動物海洋自殺

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