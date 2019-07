慎入！觀光客狂開閃光…逼海豹跳崖自殺　3段式折頸重摔

▲悲歌!海豹被逼跳崖自殺。(資料照/達志影像/美聯社)



記者詹筠怡/綜合報導

野生動物的悲歌,隨著暑假開始,數百萬遊客湧向海岸,過度擁擠的人群帶給海洋野生動物很大的壓力。最近曝光的一段影片顯示,海豹極其恐懼的遠離人類,結果重摔落崖。(即時接收毛毛軍團訊息!快加寵物雲Line)

影片中,海豹原本悠哉的棲息在海崖邊,因為遊客不斷靠近,用相機閃光燈狂閃,甚至放任狗追逐海豹,牠們受到驚嚇、無處可逃,只能自殺式湧向崖邊,一個一個重摔入海,其中一隻甚至三段式狂摔,折頸墜地的樣子讓人心驚。

Please put seals first (our globally rare UK speciality species). Like us, seals need rest (to digest food and replenish oxygen). Flushing them off land into the sea stops these key functions and can result in injury if they tombstone from rocks or rush over beaches at low tide. pic.twitter.com/sNdMnI7IJx