ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

米克斯聽到「肉肉」用力猛點頭　過去超兇攻擊人！如今變乖巧溫順

實習記者陳安榆／採訪報導

棕色米克斯柳丁是一隻領養約10年的狗狗，剛回家時脾氣火爆會攻擊人，後來經過矯正變得十分溫順。這天柳丁媽媽和牠玩了一個有趣的小互動，測試牠對關鍵字的反應。只要一聽到「肉肉」，牠就會用力地點頭，就像是聽得懂一樣，讓媽媽驚呼怎麼這麼聰明。

飼主小侯分享影片，在沙發上的柳丁坐姿端正，於是決定錄下測試牠的一幕。只見牠聽到特定詞彙，馬上點頭如搗蒜，不管詢問幾次都很大力地點點頭、回覆媽媽，迫不急待的表現彷彿在說「對！我要吃肉肉！」。可愛的模樣讓網友紛紛直言「講了這麼久，快給我吃啊！」、「到底是怎麼訓練成這麼乖的？」，影片高達3萬次觀看。

柳丁曾經是一隻會咬陌生人、甚至攻擊家人的狗狗，兇猛的個性讓大家不敢靠近，也拿無辦法。直到柳丁遇見了現在的主人，小侯帶著牠去行為門診就醫，發現原來牠患有焦慮問題，經過用藥和正確的矯正訓練，以及耐心陪伴，柳丁現在變得溫和乖巧，甚至會快樂的主動學習才藝，已經能自在地與家人相處。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲米克斯柳丁。（圖／IG@mixeddog_dindin提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲代謝不如從前的柳丁在控管飲食，嘴裡叼著碗表示抗議。（圖／IG@mixeddog_dindin提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

飼主本身是寵物行為訓練師，在IG@din_hou_pettrainer上會發表許多柳丁日常，她擁有ABRA動物行為資源協會的CDT-LE專業狗訓練師、CCT-LFE專業貓訓練師之認證。飼主小侯透露，本身採取正向訓練的方式，所以不會使用處罰，會讓寵物開心的學習技能和規則，其中也強調，這種辦法可以多讓寵物動腦，算是一種豐富生活和增溫人與狗感情的方法。

▲米克斯柳丁。（圖／IG@mixeddog_dindin提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲飼主經常幫柳丁拍攝可愛的美照。（圖／IG@mixeddog_dindin提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

小提醒，人類主觀猜測動物的想法時不一定正確，過度懲罰反而容易引起牠們的反抗，甚至誤傷主人，遇到無法改正的壞習慣時，就可以尋求專業人士。寵物與人的關係本就需依靠耐心來培養情感的連結，在選擇是否要為家庭增加新成員時一定要三思而後行，避免發生棄養或虐待的情形。

想學最新潮的寵物美容技術？日、韓、台頂尖大師現場授課～點我報名！ 

 ★小編精選特價商品，免加會員，直接下單快速到貨★ 

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

【延伸閱讀】

►施工怕貓跑出去！他貼心畫「3步驟示意圖」　網笑：移工更疑惑了

►螃蟹在家消失3年！驚近在眼前「斷腳乾屍」　飼主：盼天堂沒主機

►「養4年柴犬」變心！去男友家5天從此愛上　拒絕爬樓原地放生飼主

►步道驚「仙氣怪鳥」！疑中國外來種與環頸雉雜交　陽管處緊急捕捉

►老狗住收容所6年「臉都白了」　得知去新家坐車車「眼睛笑開懷」

更多精彩影片：

關鍵字： 寵物訓練狗狗正向訓練領養米克斯ABRA動物行為資源協會

分享給朋友：

追蹤我們：

跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

頂級機能黑咖啡 共帶回6盒黑咖啡+4盒咖啡餅乾

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

媽牽「65公斤巨大狗保鑣」瞬間變嬌小　霸氣之姿路人羨：太幸福了

女主人發現「獸醫沒把生病小貓安樂死」　偷換晶片帶回家養

襪子繞頸虐死三花貓！心理系男大生認了下藥 　玄奘大學說話了

姊姊時隔一個星期終於回家！寵物鵝「大叫碎念」跑來開心迎接

新竹三花貓「襪子繞脖」慘死街上　校方3點聲明回應

男大生虐死三花貓樂樂又領養幼貓「面談無異樣」　小虎斑獲救近況

英勇汪火災「趴胸護主」燒傷　獸醫感動：昏迷前一直想舔醒主人

新竹心理系男大生變態虐貓！襪子繞頸奪1命　又再領養1隻帶回家

米克斯聽到「肉肉」用力猛點頭　過去超兇攻擊人！如今變乖巧溫順

橘貓逛賣場慘遭「電扶梯捲入」　痛苦半小時才獲救飼主焦急

姊到家鵝大叫出來迎接　網驚：怎養得這麼親人

黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

米克斯想散步緊盯人　奴才轉話題拖延成功

新竹小虎斑1

「短腿戰爭」萌貓兄弟打架　網笑：確定不是在畫空氣？

新竹小虎斑3

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

發現自助吧沒有可以吃的　薩摩耶立馬變成薩摩不耶

領養米克斯看到人就攻擊！　正向訓練矯正後已能與人和平相處

長頸鹿寶寶剛出生好睏！　軟Q脖子左搖右晃萌翻網

阿母曬破爛紙箱嘆「大福的飯票」　狗奴看照片懂了：儀式太可愛啦

米克斯聽到「肉肉」用力猛點頭　過去超兇攻擊人！如今變乖巧溫順

小螃蟹闖進辦公室　社長聘牠「當秘書」有專屬名牌、辦公室

毒蛇藏落葉堆攻擊1歲童　黃金獵犬瞬間飛撲「肉身護小主人」被咬

媽牽「65公斤巨大狗保鑣」瞬間變嬌小　霸氣之姿路人羨：太幸福了

男大生虐死三花貓樂樂又領養幼貓「面談無異樣」　小虎斑獲救近況

新竹三花貓「襪子繞脖」慘死街上　校方3點聲明回應

台南青山漁港小虎鯨攔淺...搶救3天仍不治　3隻已順利野放

「毛系列保健品」再獲玉山獎　Uber Eats買東森寵物滿399立折200

襪子繞頸虐死三花貓！心理系男大生認了下藥 　玄奘大學說話了

Lexus「IS車系美規新年式」登場！V8性能版再推限量車型

TOYOTA聯手Hyundai「合辦賽道日活動」！最強車款＋車手齊聚南韓

電動機車半路突爆炸！男子瞬變「火燒人」痛苦滾地...驚險影片曝

《我推的孩子》完結倒數4話！四年半連載11月迎最終回

汪建民癌逝！營養師揭「地中海飲食模式」防肺腺癌：中老年更顯著

下班在家「捨不得睡」寧願熬夜　全場共鳴：那才是屬於自己的時間

賴清德曝拋「祖國論」原因：看見吳慷仁等藝人賀中國國慶有感而發

快訊／國慶日清晨火警！板橋公寓3樓起火　受困男子被尋獲

超萌侏儒河馬「彈跳豬」全球爆紅！杜拜富豪飛去看牠　斗內480萬

19歲女大生突然偏頭痛！吃藥也沒用　就醫才知「腦部長腫瘤」

寵物動物熱門新聞

媽牽65公斤大狗　瞬間變小小一隻

獸醫沒把小貓安樂死　偷換晶片帶回家養

心理系學生虐死貓　玄奘大學說話了

寵物鵝大叫碎念迎接姐回家

新竹男大生襪子虐貓　稱餵藥不當

男大生虐貓又領養　小虎斑獲救近況

英勇汪火災護主　昏迷前想舔醒主人

心理系男大生變態虐貓　襪子繞頸奪1命又再領養

米克斯正向矯正　如今呆萌乖巧

橘貓遭電扶梯捲入　痛苦半小時獲救

阿母曬破爛紙箱嘆「大福的飯票」

美大貓熊即將返中　園方盛大歡送

新手媽不好當　母貓「1打6」哄睡小奶貓累癱

毒蛇藏落葉堆中　黃金獵犬肉身護小主人被咬

讀者迴響

熱門新聞

媽牽65公斤大狗　瞬間變小小一隻

獸醫沒把小貓安樂死　偷換晶片帶回家養

心理系學生虐死貓　玄奘大學說話了

寵物鵝大叫碎念迎接姐回家

新竹男大生襪子虐貓　稱餵藥不當

男大生虐貓又領養　小虎斑獲救近況

英勇汪火災護主　昏迷前想舔醒主人

心理系男大生變態虐貓　襪子繞頸奪1命又再領養

米克斯正向矯正　如今呆萌乖巧

橘貓遭電扶梯捲入　痛苦半小時獲救

阿母曬破爛紙箱嘆「大福的飯票」

美大貓熊即將返中　園方盛大歡送

新手媽不好當　母貓「1打6」哄睡小奶貓累癱

毒蛇藏落葉堆中　黃金獵犬肉身護小主人被咬

羊咩咩亂入半馬　跑到終點拿獎牌

熱門寵物影片

更多
姊到家鵝大叫出來迎接　網驚：怎養得這麼親人

姊到家鵝大叫出來迎接　網驚：怎養得這麼親人

黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

米克斯想散步緊盯人　奴才轉話題拖延成功

米克斯想散步緊盯人　奴才轉話題拖延成功

新竹小虎斑1

新竹小虎斑1

「短腿戰爭」萌貓兄弟打架　網笑：確定不是在畫空氣？

「短腿戰爭」萌貓兄弟打架　網笑：確定不是在畫空氣？

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面