米克斯聽到「肉肉」用力猛點頭　過去超兇攻擊人！如今變乖巧溫順

實習記者陳安榆／採訪報導

棕色米克斯柳丁是一隻領養約10年的狗狗，剛回家時脾氣火爆會攻擊人，後來經過矯正變得十分溫順。這天柳丁媽媽和牠玩了一個有趣的小互動，測試牠對關鍵字的反應。只要一聽到「肉肉」，牠就會用力地點頭，就像是聽得懂一樣，讓媽媽驚呼怎麼這麼聰明。

飼主小侯分享影片，在沙發上的柳丁坐姿端正，於是決定錄下測試牠的一幕。只見牠聽到特定詞彙，馬上點頭如搗蒜，不管詢問幾次都很大力地點點頭、回覆媽媽，迫不急待的表現彷彿在說「對！我要吃肉肉！」。可愛的模樣讓網友紛紛直言「講了這麼久，快給我吃啊！」、「到底是怎麼訓練成這麼乖的？」，影片高達3萬次觀看。

柳丁曾經是一隻會咬陌生人、甚至攻擊家人的狗狗，兇猛的個性讓大家不敢靠近，也拿無辦法。直到柳丁遇見了現在的主人，小侯帶著牠去行為門診就醫，發現原來牠患有焦慮問題，經過用藥和正確的矯正訓練，以及耐心陪伴，柳丁現在變得溫和乖巧，甚至會快樂的主動學習才藝，已經能自在地與家人相處。

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▲代謝不如從前的柳丁在控管飲食，嘴裡叼著碗表示抗議。（圖／IG@mixeddog_dindin提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



飼主本身是寵物行為訓練師，在IG@din_hou_pettrainer上會發表許多柳丁日常，她擁有ABRA動物行為資源協會的CDT-LE專業狗訓練師、CCT-LFE專業貓訓練師之認證。飼主小侯透露，本身採取正向訓練的方式，所以不會使用處罰，會讓寵物開心的學習技能和規則，其中也強調，這種辦法可以多讓寵物動腦，算是一種豐富生活和增溫人與狗感情的方法。

▲飼主經常幫柳丁拍攝可愛的美照。（圖／IG@mixeddog_dindin提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

小提醒，人類主觀猜測動物的想法時不一定正確，過度懲罰反而容易引起牠們的反抗，甚至誤傷主人，遇到無法改正的壞習慣時，就可以尋求專業人士。寵物與人的關係本就需依靠耐心來培養情感的連結，在選擇是否要為家庭增加新成員時一定要三思而後行，避免發生棄養或虐待的情形。