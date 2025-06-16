運輸卡車奔馳千里突聞尖叫聲！　引擎下方「3隻雛鳥」躲巢偷渡

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美國運輸車經1100公里　突聽尖叫聲！車底見「3隻雛鳥」躲巢偷渡

實習記者陳安榆／綜合報導

美國維珍尼亞州（Virginia）至長島市（Long Island）的路途至少需要1100公里，一輛長途運輸卡車抵達長島市即將卸貨時，檢查車輛的員工發現車尾傳出清脆的叫聲。他驚訝的發現在引擎下護板的後方掛著一個搖搖欲墜的鳥巢，裏頭甚至還有3隻嗷嗷待哺的雛鳥。緊急救助後，未睜眼的幼鳥全都奇蹟般地存活下來。

野生動物保護組織Sweetbriar Nature Center在臉書上分享，5月初時，一輛箱型貨車在歷經700英里（約1126公里）的路程後，竟在車尾發現「偷渡客」，正是「知更鳥」，這些小旅行者在事隔一個多月左右的現在，已經成功長大並飛離巢。知更鳥大約經過12至14天就會開始孵化，破蛋後成長約13至14天便可以開始準備離巢。

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根據外媒《The Dodo》報導指出，知更鳥屬於候鳥，在美國需要通過聯邦政府的許可才能照顧這些野生動物，然而Sweetbriar Nature Center正是其一。離奇的經歷讓飼育員驚呼「牠們能活下來簡直就是奇蹟」，看見牠們自在的飛行，再回想這四週以來，幼鳥從保溫箱裡被餵食，到現在能自行進食，經歷了艱難的旅程後恢復了體力，如今終於能享受屬於牠們該擁有的陽光與大自然。

關鍵字： 美國知更鳥長途卡車奇蹟

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