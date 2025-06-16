巴西「野豬騎士」小男孩狂奔　超高速最快紀錄1分鐘抵達學校

實習記者陳安榆／綜合報導

野豬騎士來囉！巴西一名9歲的國小男童「Gutinho Rocha」，每天都會騎著豬豬坐騎「火箭」去上學。只見火箭腳踩泥土地高速的奔馳在田野中，只花了大約1分鐘就成功將小主人送達。奇特的畫面甚至超過7000萬次的觀看數量，意外爆紅讓Gutinho Rocha成為學校的風雲人物。

▲男孩從小就和動物們感情很好，火箭甚至只肯讓他一個人騎。（圖／翻攝自Instagram／gutinho_rochaofc）



[廣告]請繼續往下閱讀...

根據外媒《What’s The Jam》報導指出，Gutinho Rocha從小就和動物們形影不離，家中共有四個小孩，特別的是火箭只肯讓他一個人騎，不肯讓其他人上背。他在騎乘時還會戴上安全帽，手拿槌子的模樣像極了遊戲中走出來的真實版角色。Gutinho Rocha還訓練了許多動物，例如驢子和乳牛，其中他最大的夢想就是想要騎馬。

▲火箭的速度快到只花了1分鐘就將小主人送達學校。（圖／翻攝自Instagram／gutinho_rochaofc）



Gutinho Rocha的Instagram已經擁有126萬的粉絲數，其中有不少影片都獲得了破敗萬的愛心數，網友紛紛在底下留言「沒看見影片之前，我還真的無法相信」、「真人版野豬騎士」、「這就是那邊的摩托車嗎？」、「他已經進入到另一個層次了」，特別的經歷並沒有讓Gutinho Rocha就此滿足，未來他將馴化更多動物。