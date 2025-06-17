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大安森林公園「大白鷺」育雛　遊客拍鳥要求剪樹枝惹議

▲民眾為更清楚拍攝大白鷺竟要求公園處「鋸樹」，引發熱議。（影／網友李璟泓提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

實習記者陳安榆／綜合報導

大安森林公園位於台北市的中心區，生態豐富吸引絡繹不絕的遊客。6月13日有民眾看見一行人架著攝影機，拍攝稀有的大白鷺停留育雛畫面，然而其疑似因被樹枝遮擋視線，竟要求公園管理處前往修剪。影片一經曝光立刻引發熱議，對此青年公園管理所表示已慎重告誡同仁，並呼籲民眾切勿因攝影原因而破壞生態。

▲大安森林公園「大白鷺」育雛　為更清楚拍鳥竟「鋸樹」引發熱議。（圖／網友李璟泓提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲不少民眾會特地前來賞鳥，然而要求園方「鋸樹」則是首次。（圖／網友李璟泓提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

青年公園管理所主任王淑雅指出，先前並無類似案件發生，當天民眾以「安全疑慮」為由前往辦公室要求修剪樹枝，剛開始同仁選擇拒絕，奈何一行人始終堅持。僵持不下後公園處只好前往查看，現場確實有存在樹枝下垂的狀況。同仁開始著手修剪沒多久，卻發現其最終目的疑似是為了能更清晰地拍攝到大白鷺的影像，於是僅移除3小枝就停止。

▲大安森林公園「大白鷺」育雛　為更清楚拍鳥竟「鋸樹」引發熱議。（圖／大安森林公園之友基金會提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲修剪後的區域明顯空出一大塊遮蔽物。（圖／大安森林公園之友基金會提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲大安森林公園「大白鷺」育雛　為更清楚拍鳥竟「鋸樹」引發熱議。（圖／大安森林公園之友基金會提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲大白鷺幾乎不會在台灣停留，因此在台育雛的形況極為稀有。（圖／大安森林公園之友基金會提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

大安森林公園內進行公園生態化，將園區分為生態維護區、緩衝區及一般休憩區。其中大白鷺之巢位則位於生態維護區內，也就是ㄧ般民眾禁止接近之區域。這次被修剪的區塊剛好位在一般區，因此並無違反《臺北市公園管理自治條例》，不過管理處仍有再度告誡同仁，往後如遇相關情形，因避免影響生態，需先待相關機關前來勘查才可實施。

▲有民眾在生態維護區內的水域操控無線遙控船，此舉可能違反《臺北市公園管理自治條例》。（圖／大安森林公園之友基金會提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

大安森林公園之友基金會在事發後前往巡查，發現有民眾在生態維護區內的水域操控無線遙控船，大白鷺媽媽也警戒的看向小船，便立即通報管理處。該男子經勸導後聲稱「我再玩一下」，由管理處駐警嚴厲禁止後才悻悻離去。此舉可能違反《臺北市公園管理自治條例》第11條第二項，依第16條得以處行為人新臺幣一千二百元以上六千元以下罰鍰。

▲大白鷺在台育雛的形況極為少數。（圖／大安森林公園之友基金會提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

關鍵字： 鋸樹大安森林公園大白鷺

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