東森寵物北車K區「免費健檢、潔牙講座」　好康活動幫毛孩顧門面

▲6/21在台北車站K區，東森寵物牙齒健康日活動開跑！（圖／東森寵物提供）

記者賈沐蓉／綜合報導

你家毛孩嘴巴臭臭、牙齦紅紅、刷牙又愛亂動嗎？東森寵物攜手慈愛動物醫院舉辦「毛孩牙齒健康日」公益活動，由專業獸醫師主持的免費健檢與潔牙講座，將在今年6/21（六）11:00–18:00於台北車站K區地下街活動廣場登場！現場更有人氣花車、寵物推車試乘等額外好康。

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▲當天除了有免費健檢，還有各種照顧毛孩健康的額外好康。（圖／東森寵物提供）

東森寵物表示，「毛孩的牙齒問題常常被忽略，但其實是影響壽命與生活品質的重要關鍵」，透過這場結合專業、體驗與知識的活動，可以讓更多毛爸媽了解早期預防、正確保養的相關知識，從潔牙骨的選擇到居家刷牙技巧，讓飼主拿好禮、照顧毛孩健康一次到位！

【活動亮點與時段總覽】

11:00–18:00 免費健康檢查（需預約）

現場專業獸醫師免費寵物健檢，再送您專業血檢券，幫助飼主提早發現毛孩潛在問題。名額有限，請事先線上報名完成預約。

線上報名連結： https://forms.gle/uVNdhsiMt9RSegec9

13:00–17:00 花車販售｜潔牙好物限時優惠

此外當天現場還有口腔護理主題花車，更有多款口腔潔淨與保健商品限時優惠，其中瑪氏集團Greenies健綠潔牙骨，是全台唯一全系列通過 VOHC（美國獸醫口腔健康委員會）專業認證的潔牙骨品牌，能有效減少牙垢與牙周病風險，是毛孩的口腔保健首選。

▲瑪氏集團Greenies 健綠潔牙骨，是全台唯一全系列通過VOHC認證的潔牙骨。（圖／東森寵物提供）

15:00–16:00 毛孩口腔講座｜破解迷思＋實作教學

曼哈頓動物醫院的牙科專科獸醫江盈醫師，將現場解析毛孩牙齒的常見疾病與洗牙迷思，告訴毛爸媽「翻嘴皮、正確刷牙」等正確保養技巧，幫助飼主一次解決90%疑問！講座限額20人，報名要快喔！

線上報名連結： https://reurl.cc/7KQAN1

▲專業獸醫將會現場解析毛孩口腔保健的相關知識。（圖／東森寵物提供）

13:00-17:00｜卡普奇寵物推車試乘體驗

現場讓毛爸媽體驗「安全穩定、好看好收」的卡普奇推車，四輪獨立避震、嬰兒車安全等級與領先業界的「帶籃秒收、提籃分離」設計，外加典雅玫瑰金車身等諸多特色，讓毛孩外出好看又舒適。

▲當天還有寵物推車試乘體驗。（圖／東森寵物提供）

來就有禮｜限量提袋＋牙齒知識互動抽獎

參與健檢、講座、現場互動任務即可獲得限量提袋與贈品，再加碼牙齒知識搶答活動，答對就送實用小禮物！

▲參加活動即可獲得精美贈品與限量提袋，參與搶答再送實用小禮物。（圖／東森寵物提供）