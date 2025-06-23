太熱啦！日本水田出現「蝦球」密密麻麻　爬上稻苗只為避暑

記者賈沐蓉／綜合報導

夏日氣溫升高，許多動物也會想盡辦法避暑。日本崎玉縣一名網友就發現原本應該在泥巴裡的螯蝦，因為熱得受不了而全部鑽出來，一隻隻全都聚集在稻苗附近，企圖爬得更高以躲開田裡的熱水，密密麻麻的樣子看起來十分驚人。

▲螯蝦們全部聚集在稻苗邊，變成一顆密密麻麻的蝦球。（圖／翻攝自X／@tokeicollector）

[廣告]請繼續往下閱讀...

照片中的太陽非常大，水田裡的螯蝦都擠成一團，用鉗子抓著水稻試著爬到高處避難，整排稻苗底下都是黑黑一團的「蝦球」，水裡更躺著幾隻疑似熱死的同類。目前該篇貼文在X平台已累積超過2420萬次點閱，該名網友為了證實照片的真實性，還特地放出一段現場影片，許多螯蝦都在忙著攀爬水稻，甚至因此大打出手。

▲不只一顆稻苗，其他植株旁也全擠滿螯蝦。（圖／翻攝自X／@tokeicollector）

由於這個現象實在太過異常，因此不少網友都在擔心這次的異常高溫，「我家是種田的，這也是第一次見」、「好可怕，連螯蝦都熱死了」。之後該名網友乾脆抓了幾隻螯蝦回家養，餵食飼料幾天後外殼居然變成白色，但牠們吃飽後仍會互相殘殺，「所以牠們沒什麼優點」。

▲疑似被熱死的螯蝦們。（圖／翻攝自X／@tokeicollector）

▲網友撿回來養的螯蝦，吃了幾天飼料後外殼變成白色。（圖／翻攝自X／@tokeicollector）