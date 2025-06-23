太熱啦！日本水田出現「蝦球」密密麻麻　爬上稻苗只為避暑

暑すぎて田んぼのザリガニが茹で上がってると聞いて近所の田んぼを確認したらここもだった— ロボ (@tokeicollector) June 19, 2025
大量のザリガニたちが熱い水を逃れようと稲にしがみついてカオスになってる pic.twitter.com/1ZGQxFf6nz
記者賈沐蓉／綜合報導
夏日氣溫升高，許多動物也會想盡辦法避暑。日本崎玉縣一名網友就發現原本應該在泥巴裡的螯蝦，因為熱得受不了而全部鑽出來，一隻隻全都聚集在稻苗附近，企圖爬得更高以躲開田裡的熱水，密密麻麻的樣子看起來十分驚人。
▲螯蝦們全部聚集在稻苗邊，變成一顆密密麻麻的蝦球。（圖／翻攝自X／@tokeicollector）
照片中的太陽非常大，水田裡的螯蝦都擠成一團，用鉗子抓著水稻試著爬到高處避難，整排稻苗底下都是黑黑一團的「蝦球」，水裡更躺著幾隻疑似熱死的同類。目前該篇貼文在X平台已累積超過2420萬次點閱，該名網友為了證實照片的真實性，還特地放出一段現場影片，許多螯蝦都在忙著攀爬水稻，甚至因此大打出手。
▲不只一顆稻苗，其他植株旁也全擠滿螯蝦。（圖／翻攝自X／@tokeicollector）
こんな状況見たことない#異常気象#ザリガニ pic.twitter.com/GczQdt0EBC— ロボ (@tokeicollector) June 19, 2025
由於這個現象實在太過異常，因此不少網友都在擔心這次的異常高溫，「我家是種田的，這也是第一次見」、「好可怕，連螯蝦都熱死了」。之後該名網友乾脆抓了幾隻螯蝦回家養，餵食飼料幾天後外殼居然變成白色，但牠們吃飽後仍會互相殘殺，「所以牠們沒什麼優點」。
▲疑似被熱死的螯蝦們。（圖／翻攝自X／@tokeicollector）
▲網友撿回來養的螯蝦，吃了幾天飼料後外殼變成白色。（圖／翻攝自X／@tokeicollector）
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