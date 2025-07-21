英短抗拒吃藥被包成「貓咪捲」　乖乖吃完還會「自動打包」

▲查理被包成毛巾捲，餵藥超方便。（圖／網友郭家瑞提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



實習記者陳安榆／採訪報導

台南市三個月大的英國短毛貓「查理」上個月被診斷出罹患濕性貓傳染性腹膜炎(FIP)，因此每天早晚都需要服藥一次。飼主突發奇想，用寶貝最愛的被被將牠裹成「貓咪捲」，沒想到牠不僅不掙扎，似乎還有點享受，到後來還會主動走進去，讓飼主感到很意外。

查理非常黏人，晚上睡覺時一定要窩在主人旁邊或直接睡在大人頭上，如果讓牠自己待在房間，牠就會大聲喊叫想要出來，不過家裡沒人的時候牠也可以自己乖乖地在客廳睡覺。查理最喜歡吃凍乾和罐罐，尤其偏好雞肉口味。不過牠似乎有點小潔癖，罐頭總是只吃上層，彷彿是害怕會用髒自己的臉臉。奴才只好拿湯匙一口一口餵食，牠才會肯乖乖把整份吃完。

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▲手手是對稱的手套，腳腳是對稱的襪子。（圖／網友郭家瑞提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



飼主表示，查理罹患濕性貓傳染性腹膜炎，是一種會引發腹水的嚴重疾病，療程要持續12週。當時發現查理的肚子越來越大，但平常查理並不貪吃，因此趕緊送醫檢查，沒想到是如此嚴重的疾病。飼主說，查理平常非常乖巧，剪指甲、剃腳毛、擦耳朵或眼睛時都不會掙扎，算是天使貓貓，甚至還會玩起指甲剪，唯一的怪癖就是不會喝自己碗裡的水，酷愛喝爸比用來泡茶「茶盞」內的水，為了讓牠多喝水，家裡到處都是馬克杯或泡茶道具。

▲查理非常黏人，經常撒嬌賣萌。（圖／網友郭家瑞提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

飼主提到，剛開始餵藥的時候，查理常常把藥吐出來，甚至還會伸出爪子抓人，後來包成「貓貓捲」，牠就會乖乖把藥吃完，「餵完後把牠放到地上，還會像飯糰一樣捲在被子裡，待一會兒才願意出來。」現在查理只要一看見奴才拿出那條小被被，就會自己湊過來，從此也不再害怕吃藥了。