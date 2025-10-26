鳥寶身價1千「狂敲4萬塊」叩叩叩！　點頭如搗蒜積極提升自己

記者賈沐蓉／綜合報導

小太陽鸚鵡「阿瑪尼」鳥如其名，儘管被主人帶回家時身價只有1千塊，但仍非常積極地幫自己提升，因此成為了家裡的「貴重物品破壞者」，這天牠跟姐姐一起看影片，結果看沒多久就又對她4萬塊的筆電蠢蠢欲動。

▲這是阿瑪尼，一隻身價1千塊的小太陽鸚鵡。（圖／Threads@wsijcmc提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

[廣告]請繼續往下閱讀...

背後的電視正放著影片，但阿瑪尼的眼裡沒有節目，一心一意對著腳下的筆電「點頭如搗蒜」，啄下去的力道之大還發出清脆的「叩叩叩」，認真地想讓自己的身價一夕暴漲，幸好姐姐有事先闔上筆電，才讓自己的東西免於陣亡。之後阿瑪尼又對著電視裡的料理伸嘴，雖然姐姐有提醒但牠選擇性裝傻，繼續貼在螢幕上。

▲用搗麻糬姿勢毆打姐姐的4萬塊，企圖讓自己的身價暴漲。（圖／Threads@wsijcmc提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲之後還對螢幕出嘴。（圖／Threads@wsijcmc提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

之後姐姐表示，阿瑪尼是自己媽媽養的鳥，什麼貴就咬什麼，隔天就靠摧毀自己的手機迅速提升身價，「牠已經成功攻擊三萬塊，今天要送修了」。 對此許多網友紛紛表示，「電視先攻擊牠的」、「小心一千塊生一場五萬塊的病唷」、「養高價鳥就不會煩惱了（不 」。

▲隔天姐姐的手機邊框直接被咬斷。（圖／Threads@wsijcmc提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲對自己的戰績十分自豪的阿瑪尼。（圖／Threads@wsijcmc提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）