特別訂製「高加索」超大雨衣　媽精選配色被網調侃：像外科醫師

實習記者陳安榆／採訪報導

桃園市2歲的高加索犬「乖寶」，是世界最大型的犬種之一，因此牠的衣服總是需要訂製。這天媽咪精心為乖寶挑選雨衣的配色，並開心的PO上網分享，不料被眼尖的網友調侃道「這個顏色看起來像專業的外科醫生」，讓一家人全都笑倒，直呼「完全沒發現」，提早開始過萬聖節。

▲特別訂製「高加索」超大雨衣　媽精選配色被網調侃：像外科醫師。（圖／乖寶(羅健智)@doggy.guai_bao提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼乖寶的定製雨衣有正反兩面、不同顏色。（圖／乖寶(羅健智)@doggy.guai_bao提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲特別訂製「高加索」超大雨衣　媽精選配色被網調侃：像外科醫師。（圖／乖寶(羅健智)@doggy.guai_bao提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

乖寶體型龐大看似兇悍，其實內心是非常溫柔的，愛撒嬌的牠不僅親人也親狗，是大家眼中的開心果。飼主和《ETtoday寵物雲》分享，乖寶有一項特別的堅持，那就是「不愛吃飯」，餵牠吃東西都要「用拜託的」，不然就算餓到吐兩天也是不吃，因此每日都要變換菜色供牠挑選。媽媽表示其實也有想幫乖寶買鞋子的打算，不過還是老話一句「目前沒找到適合的尺寸」，可見特大型犬的配飾真的很難選購。

▲外科醫師。（示意圖／達志影像）

▲精準的配色被網友調侃像是外科醫師。（示意圖／達志影像）

由於連日陰雨綿綿，每天都會出門散步2至3次的乖寶完全閒不下來，家人只好穿上雨衣陪遛。該篇貼文獲得高達13萬次瀏覽，不少網友笑道「這兩套直接穿到萬聖節」、「雨衣穿上好像厲害的開刀房醫生」、「感覺好專業」、「每個快樂小狗背後都有一個眼神死的主人」，雨天堅持出門的習慣引來超多毛孩家長的共鳴。

▲特別訂製「高加索」超大雨衣　媽精選配色被網調侃：像外科醫師。（圖／乖寶(羅健智)@doggy.guai_bao提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼乖寶親人也親狗，每天都會一直提醒家長「該出門散步」了。（圖／乖寶(羅健智)@doggy.guai_bao提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲特別訂製「高加索」超大雨衣　媽精選配色被網調侃：像外科醫師。（圖／乖寶(羅健智)@doggy.guai_bao提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

