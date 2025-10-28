ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

愛犬陪伴14年撿漂流木　他把回憶做成雕像：戴上項圈像你還在

▲愛犬陪伴14年撿漂流木創作　他把回憶做成雕像：戴上項圈像你還在。（圖／網友梁仁川提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲維妙維肖的雕像讓無數網友淚崩。（圖／網友梁仁川提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

實習記者陳安榆／採訪報導

彰化縣梁先生是一名藝術創作者，過去的14年來他總是帶著愛犬「小八」前往海邊沿岸撿拾漂流木。年邁的小八在兩年前成為天使，梁先生利用和牠一起拾獲的木頭製作了等比例大小的紀念雕像，並戴上毛孩生前的項圈。他在網路上發文分享，短短的兩句話卻讓10萬網友淚崩，引起共鳴。

▲愛犬陪伴14年撿漂流木創作　他把回憶做成雕像：戴上項圈像你還在。（圖／網友梁仁川提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼一直到小八走後，梁先生才敢將雕像上色，並掛上項圈。（圖／網友梁仁川提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲愛犬陪伴14年撿漂流木創作　他把回憶做成雕像：戴上項圈像你還在。（圖／網友梁仁川提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

飼主梁先生在Threads上發佈照片並配文「以前我們會一起去海邊撿漂流木，現在我也只能用漂流木讓你再回來」，後勁超強的文字惹得無數人哽咽。他和《ETtoday寵物雲》分享，其實小八原本是一隻流浪狗。初次相遇是在2011年9月2日的晚上，小八出現在父親的靈堂，晚上跟著守靈，白天卻不見蹤跡。日復一日下來，他索性將其收養，轉眼間互相陪伴了14年。

▲愛犬陪伴14年撿漂流木創作　他把回憶做成雕像：戴上項圈像你還在。（圖／網友梁仁川提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼小八最喜歡跟著爸爸到海邊玩。（圖／網友梁仁川提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲愛犬陪伴14年撿漂流木創作　他把回憶做成雕像：戴上項圈像你還在。（圖／網友梁仁川提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

米克斯小八的個性活潑，什麼都愛吃，可以說是不挑食。颱風過後縣市政府會開放撿拾漂流木，最喜歡去海邊的牠常常跟著爸爸一起去「探險」，地點基本上都是在彰化沿海。約莫兩三年前，梁先生意識到小八逐漸年邁，便希望能夠留個念想，於是著手開始製作牠的雕像，大約一個星期左右就完成。

▲愛犬陪伴14年撿漂流木創作　他把回憶做成雕像：戴上項圈像你還在。（圖／網友梁仁川提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲活潑的小八是家中的開心果。（圖／網友梁仁川提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

梁先生想對小八說「好好去玩，我老爸在天上也會陪著你」，小八去當天使的原因主要是因為年紀大了，在離世前的兩天食慾都非常好。直到狗狗離開後，他才敢將那座雕像上色，並將愛犬的項圈掛上去，維妙維肖的樣貌就彷彿寶貝還在。貼文發出後，許多人在底下留言「為什麼漂流木裡有洋蔥？」、「做得好像本狗，彷彿已經回到身邊」、「兩句話直接讓眼淚滿出來」。多年來的陪伴早已讓彼此成為家人，愛跟回憶仍然被梁先生好好地保存著，不會消失。

▲愛犬陪伴14年撿漂流木創作　他把回憶做成雕像：戴上項圈像你還在。（圖／網友梁仁川提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小八留下的回憶被好好的珍藏著。（圖／網友梁仁川提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

關鍵字： 漂流木淚崩雕像狗狗

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

劉亦菲走秀一半「手鍊突斷開」 「淡定抓住」臨場反應滿分

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

鄰居搬家狗狗癡等到重傷癱瘓　她收養10年到處旅行：一起感受世界

故宮也有汪汪隊！4隻偵爆犬「全國唯一」　任務保護文物

虎斑幼貓路邊淋雨！被幸運收編　兩年後從「營養不良」胖成海豹

落龜注意！廣島植物公園新增標示牌　石龜抄捷徑：會從陡坡滾下

小貓被棍狂戳哀嚎！　虐貓影片被炎上碗粿店急發文：我錯了

叫牠都不理！狗狗聽到1名字突「抬頭微笑」　網讚：最棒取名法

特別訂製「高加索」超大雨衣　媽精選配色被網調侃：像外科醫師

天天出現在公園陪散步　女雨天發現浪貓原地「淋雨癡等」感動收編

半夜取貨「取到黃金鼠」　遭棄地板紙盒「求好心人收養我」

狗狗詭盯著天空「頭部不停左右晃」　女好奇一看嚇：真的超壯觀

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

小歐告「黃袍加身」卡窗簾無辜臉　媽決定先笑完再救狗

3周沒見！媽偽裝路人接柴犬　牠秒認出還開飛機耳：想妳了

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

萌貓剛到家就收獲阿嬤心　姐：不到半年就被養成豬

哈士奇回家激動先找警衛　伯伯超寵牠餵零食不手軟

光復狗狗受困8天獲救

環島小黑汪睡前儀式感滿滿　爸爸陪挑玩具鋪床超幸福❤️‍

出國21天！姊裝路人接柴回家　牠秒認出直奔討抱抱：好想妳

巨嘴鳥搞消失奴才找不到　鳥寶偽裝成玩偶躲玩具櫃

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

特別訂製「高加索」超大雨衣　媽精選配色被網調侃：像外科醫師

愛犬陪伴14年撿漂流木　他把回憶做成雕像：戴上項圈像你還在

叫牠都不理！狗狗聽到1名字突「抬頭微笑」　網讚：最棒取名法

小歐告「黃袍加身」卡窗簾無辜臉　媽決定先笑完再救狗

天天出現在公園陪散步　女雨天發現浪貓原地「淋雨癡等」感動收編

壽山動物園非洲獅「大姊」高齡癌逝　經典獅吼聲成絕響

騎單車遭喜鵲突擊　女遊客「左臉直接撞地」頸部骨折奇蹟存活

台灣砸2467億買66架F-16V「零交機」！國防部曝主因：與美協調中

川習會登場前夕　川普宣布今日將會晤黃仁勳

50歲蔡淑臻「俏麗雙馬尾」被讚爆！　本人笑：有史以來最素「合理懶散」

停車場「雞」情！黑絲OL繳費被公雞猛追　飆髒話狂奔笑翻150萬人

蘋果市值正式突破4兆美元大關

台中夫偷帶砲友回家「客房激情」三人行！激戰21次…他收訊息驚醒

台灣會與川普會面？　APEC代表團：需要各種條件

輕型合成旅「低空保護傘」　陸紅旗-13首秀專打無人機　

企業導入國際標準打造信任AI語音　聲優梶裕貴盛讚「救世主」

國際火線／亂世奇人：「俄羅斯魔僧」與末代沙皇

寵物動物熱門新聞

叫牠都不理　狗狗聽到1名字突「抬頭微笑」

高加索訂製雨衣　配色像手術服

天天公園陪散步　女發現浪貓「淋雨癡等」感動

取貨「取到黃金鼠」　遭棄地板紙盒

狗詭盯著天空「不停晃頭」　女好奇一看嚇

14年愛犬離世　他把信物做成雕像

導盲犬遭拒　她被嗆：看不到進去也沒用

黃金貴賓聽零食聲秒醒來　「炸毛打哈欠」超萌

女出差把愛貓放媽媽家　1個月變「阿嬤養的」

阿金穿雨鞋同手同腳　媽看戲笑翻

餵養5年浪貓突發狂　警嚇見「老夫妻全身流血」

歐告玩窗簾困住　媽先爆笑再救狗

鯉魚嫌水髒　直接含氧氣管呼吸

野生黑熊闖動物園　「乖乖待觀眾席」和小熊互動

讀者迴響

熱門新聞

叫牠都不理　狗狗聽到1名字突「抬頭微笑」

高加索訂製雨衣　配色像手術服

天天公園陪散步　女發現浪貓「淋雨癡等」感動

取貨「取到黃金鼠」　遭棄地板紙盒

狗詭盯著天空「不停晃頭」　女好奇一看嚇

14年愛犬離世　他把信物做成雕像

導盲犬遭拒　她被嗆：看不到進去也沒用

黃金貴賓聽零食聲秒醒來　「炸毛打哈欠」超萌

女出差把愛貓放媽媽家　1個月變「阿嬤養的」

阿金穿雨鞋同手同腳　媽看戲笑翻

餵養5年浪貓突發狂　警嚇見「老夫妻全身流血」

歐告玩窗簾困住　媽先爆笑再救狗

鯉魚嫌水髒　直接含氧氣管呼吸

野生黑熊闖動物園　「乖乖待觀眾席」和小熊互動

汪堅持冒雨大便　最後人柴兩濕

熱門寵物影片

更多
是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

小歐告「黃袍加身」卡窗簾無辜臉　媽決定先笑完再救狗

小歐告「黃袍加身」卡窗簾無辜臉　媽決定先笑完再救狗

3周沒見！媽偽裝路人接柴犬　牠秒認出還開飛機耳：想妳了

3周沒見！媽偽裝路人接柴犬　牠秒認出還開飛機耳：想妳了

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面