愛犬陪伴14年撿漂流木　他把回憶做成雕像：戴上項圈像你還在

▲維妙維肖的雕像讓無數網友淚崩。



彰化縣梁先生是一名藝術創作者，過去的14年來他總是帶著愛犬「小八」前往海邊沿岸撿拾漂流木。年邁的小八在兩年前成為天使，梁先生利用和牠一起拾獲的木頭製作了等比例大小的紀念雕像，並戴上毛孩生前的項圈。他在網路上發文分享，短短的兩句話卻讓10萬網友淚崩，引起共鳴。

▲▼一直到小八走後，梁先生才敢將雕像上色，並掛上項圈。



飼主梁先生在Threads上發佈照片並配文「以前我們會一起去海邊撿漂流木，現在我也只能用漂流木讓你再回來」，後勁超強的文字惹得無數人哽咽。他和《ETtoday寵物雲》分享，其實小八原本是一隻流浪狗。初次相遇是在2011年9月2日的晚上，小八出現在父親的靈堂，晚上跟著守靈，白天卻不見蹤跡。日復一日下來，他索性將其收養，轉眼間互相陪伴了14年。

▲▼小八最喜歡跟著爸爸到海邊玩。



米克斯小八的個性活潑，什麼都愛吃，可以說是不挑食。颱風過後縣市政府會開放撿拾漂流木，最喜歡去海邊的牠常常跟著爸爸一起去「探險」，地點基本上都是在彰化沿海。約莫兩三年前，梁先生意識到小八逐漸年邁，便希望能夠留個念想，於是著手開始製作牠的雕像，大約一個星期左右就完成。

▲活潑的小八是家中的開心果。

梁先生想對小八說「好好去玩，我老爸在天上也會陪著你」，小八去當天使的原因主要是因為年紀大了，在離世前的兩天食慾都非常好。直到狗狗離開後，他才敢將那座雕像上色，並將愛犬的項圈掛上去，維妙維肖的樣貌就彷彿寶貝還在。貼文發出後，許多人在底下留言「為什麼漂流木裡有洋蔥？」、「做得好像本狗，彷彿已經回到身邊」、「兩句話直接讓眼淚滿出來」。多年來的陪伴早已讓彼此成為家人，愛跟回憶仍然被梁先生好好地保存著，不會消失。

▲小八留下的回憶被好好的珍藏著。