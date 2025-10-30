ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

香港米克斯「雌雄大盜」偷渡大蛇灣！　萬聖節扮演劫匪：毫無違和

▲ 香港米克斯「雌雄大盜」偷渡大蛇灣！　萬聖節扮演劫匪：毫無違和。（圖／網友@kenken.themongrel、@gogogochun_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲ 左邊的大盜是「KenKen」，右邊是「高進」。（圖／網友@kenken.themongrel、@gogogochun_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

實習記者陳安榆／採訪報導

香港西貢又稱香港的後花園，可以在碼頭搭船前往附近的海島。9歲的米克斯犬「KenKen」和3歲的米克斯「高進」，這天打算「偷渡」前往大蛇灣。其實是雙方家長意外在準備萬聖節裝扮時都購買類似的頭套，才會相約一起出海遊玩拍照，響應節日氛圍。毫無違和的搭配在Threads上大獲好評，貼文獲得1萬次瀏覽。

▲ 香港米克斯「雌雄大盜」偷渡大蛇灣！　萬聖節扮演劫匪：毫無違和。（圖／網友@kenken.themongrel、@gogogochun_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲ 兩隻毛孩配上這款裝扮毫無違和。（圖／網友@kenken.themongrel、@gogogochun_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

KenKen有點挑食，不愛吃海鮮味的零食，不過個性成熟穩重，性格乖巧，幾乎沒有發過脾氣。最喜歡玩球球，尤其是「你丟我撿」；高進非常貪吃，愛吃所有食物，特別是肉肉和紅蘿蔔，就連最愛的玩具都是紅蘿蔔的樣貌。超大膽的牠可以說是除了媽媽之外就天不怕也地不怕。

▲ 香港米克斯「雌雄大盜」偷渡大蛇灣！　萬聖節扮演劫匪：毫無違和。（圖／網友@kenken.themongrel、@gogogochun_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲ KenKen近幾年來才開始參與萬聖節活動。（圖／網友@kenken.themongrel提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲ 香港米克斯「雌雄大盜」偷渡大蛇灣！　萬聖節扮演劫匪：毫無違和。（圖／網友@kenken.themongrel、@gogogochun_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲ 活潑的高進是家中的開心果，除了媽咪其他事都不怕。（圖／網友@gogogochun_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

KenKen的姐姐和《ETtoday寵物雲》分享，近幾年開始才會特別買萬聖節衣服來幫牠打扮，扮演過南瓜和殺手。某天偶然在網上發現這個有趣的頭套裝扮，沒想到買了之後發現Ken的好友高進也有一樣的裝扮，於是相約某一天一起出門玩的時候就裝作偷渡客拍照。事實上兩隻毛孩只有在拍照時短短幾分鐘會戴著頭套，不然怕牠們會感到不舒服。

▲ 香港米克斯「雌雄大盜」偷渡大蛇灣！　萬聖節扮演劫匪：毫無違和。（圖／網友@kenken.themongrel、@gogogochun_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲ 兩隻「搶匪」相約香港西貢碼頭。（圖／網友@kenken.themongrel、@gogogochun_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

關鍵字： 米克斯犬香港萬聖節

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

《全明星》紅隊粿粿出軌王子　藍隊隊長胡宇威：要清楚分寸

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

鄰居搬家狗狗癡等到重傷癱瘓　她收養10年到處旅行：一起感受世界

故宮也有汪汪隊！4隻偵爆犬「全國唯一」　任務保護文物

虎斑幼貓路邊淋雨！被幸運收編　兩年後從「營養不良」胖成海豹

落龜注意！廣島植物公園新增標示牌　石龜抄捷徑：會從陡坡滾下

小貓被棍狂戳哀嚎！　虐貓影片被炎上碗粿店急發文：我錯了

叫牠都不理！狗狗聽到1名字突「抬頭微笑」　網讚：最棒取名法

愛犬陪伴14年撿漂流木　他把回憶做成雕像：戴上項圈像你還在

鯉魚嫌水髒「以管就口」新鮮氧氣　奴才嚇壞：明天就洗魚缸！

凶狠浪貓天天趴窗外偷看　幾個月後「自願被收編變萌貓」網感動

全球首例「白變」伊比利亞猞猁現蹤　毛色夢幻如傳說！

跟柯基「雙向同拍」錄影嚇壞　狗狗視角的奴才真可怕XD

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

宿舍窗外竟住飛鼠室友　各種睡姿邊睡還說夢話

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

埃及浪浪見有摸摸！立馬撞開貓同伴狂撒嬌

小歐告「黃袍加身」卡窗簾無辜臉　媽決定先笑完再救狗

3周沒見！媽偽裝路人接柴犬　牠秒認出還開飛機耳：想妳了

搜救犬下班變貪吃狗勾　牠站起來拜託還被打槍

哈士奇回家激動先找警衛　伯伯超寵牠餵零食不手軟

偷吃滑蛋牛肉被媽抓包　貓咪死守肉肉變拔河賽

海底偶遇「行走的30萬」　驚喊：海龜根本是國家派來的間諜

香港米克斯「雌雄大盜」偷渡大蛇灣！　萬聖節扮演劫匪：毫無違和

貪吃鸚鵡困飼料桶　同伴「大力金剛嘴」扯頭髮即刻救援

臘腸狗「影帝」戲超多　「ㄅㄧㄤˋ」翻肚再加碼遮眼睛：準備出道

不想洗澡！吉娃娃學會「關水自救」　跟媽上演水龍頭爭奪戰

全球首例「白變」伊比利亞猞猁現蹤　毛色夢幻如傳說！

四維航旗下綠舞飯店估今年減虧近三成　第四季搶攻普發金商機

美乳女神「上空透視裝」參加女力聚會　照片PO出百萬人朝聖

台鐵深夜死傷事故！民眾肢體變形亡　鶯歌至桃園雙向延誤

OPPO全新旗艦FIND X9系列售價公開　盲購起奇效「破萬粉絲參與」

網路瘋傳神秘現象　隔6年再拍握手照「川習一樣高」

衛星拍「台灣高清照」　陸國防部一句話回：大驚小怪

NBA理事會正式批准湖人易主！道奇老闆華特接掌紫金軍團

黃仁勳兒吐心聲：幫老爸工作「有時辛苦」　提醒年輕人一定要學AI

用生命故事點亮青年　獨臂籃球員Kevin Atlas來台傳遞希望

美女網紅突怒控李雲迪　趁她昏睡「酒店下手」做齷齪事！

寵物動物熱門新聞

叫牠都不理　狗狗聽到1名字突「抬頭微笑」

14年愛犬離世　他把信物做成雕像

鯉魚嫌水髒　直接含氧氣管呼吸

凶狠浪貓天天窗外偷看　幾個月後「自願被收編」

全球首例「白變」伊比利亞猞猁現蹤　毛色夢幻如傳說

鸚鵡困飼料桶　同伴扯髮即刻救援

吉娃娃不想洗澡　學關水龍頭自救

臘腸狗戲超多　準備出道當影帝

天天公園陪散步　女發現浪貓「淋雨癡等」感動

15歲橘白貓竄出籠　消失在松山車站

等紅燈被毛手毛腳　是阿金騷擾犯

香港米克斯戴頭套　萬聖節扮劫匪

歐告玩窗簾困住　媽先爆笑再救狗

宿舍窗外「飛鼠」睡到四腳朝天

讀者迴響

熱門新聞

叫牠都不理　狗狗聽到1名字突「抬頭微笑」

14年愛犬離世　他把信物做成雕像

鯉魚嫌水髒　直接含氧氣管呼吸

凶狠浪貓天天窗外偷看　幾個月後「自願被收編」

全球首例「白變」伊比利亞猞猁現蹤　毛色夢幻如傳說

鸚鵡困飼料桶　同伴扯髮即刻救援

吉娃娃不想洗澡　學關水龍頭自救

臘腸狗戲超多　準備出道當影帝

天天公園陪散步　女發現浪貓「淋雨癡等」感動

15歲橘白貓竄出籠　消失在松山車站

等紅燈被毛手毛腳　是阿金騷擾犯

香港米克斯戴頭套　萬聖節扮劫匪

歐告玩窗簾困住　媽先爆笑再救狗

宿舍窗外「飛鼠」睡到四腳朝天

桃園11狗睡排泄物旁　飼主消失多日

熱門寵物影片

更多
跟柯基「雙向同拍」錄影嚇壞　狗狗視角的奴才真可怕XD

跟柯基「雙向同拍」錄影嚇壞　狗狗視角的奴才真可怕XD

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

宿舍窗外竟住飛鼠室友　各種睡姿邊睡還說夢話

宿舍窗外竟住飛鼠室友　各種睡姿邊睡還說夢話

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

埃及浪浪見有摸摸！立馬撞開貓同伴狂撒嬌

埃及浪浪見有摸摸！立馬撞開貓同伴狂撒嬌

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面