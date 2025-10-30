香港米克斯「雌雄大盜」偷渡大蛇灣！　萬聖節扮演劫匪：毫無違和

▲ 左邊的大盜是「KenKen」，右邊是「高進」。（圖／網友@kenken.themongrel、@gogogochun_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

實習記者陳安榆／採訪報導

香港西貢又稱香港的後花園，可以在碼頭搭船前往附近的海島。9歲的米克斯犬「KenKen」和3歲的米克斯「高進」，這天打算「偷渡」前往大蛇灣。其實是雙方家長意外在準備萬聖節裝扮時都購買類似的頭套，才會相約一起出海遊玩拍照，響應節日氛圍。毫無違和的搭配在Threads上大獲好評，貼文獲得1萬次瀏覽。

▲ 兩隻毛孩配上這款裝扮毫無違和。（圖／網友@kenken.themongrel、@gogogochun_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



KenKen有點挑食，不愛吃海鮮味的零食，不過個性成熟穩重，性格乖巧，幾乎沒有發過脾氣。最喜歡玩球球，尤其是「你丟我撿」；高進非常貪吃，愛吃所有食物，特別是肉肉和紅蘿蔔，就連最愛的玩具都是紅蘿蔔的樣貌。超大膽的牠可以說是除了媽媽之外就天不怕也地不怕。

▲ KenKen近幾年來才開始參與萬聖節活動。（圖／網友@kenken.themongrel提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



▲ 活潑的高進是家中的開心果，除了媽咪其他事都不怕。（圖／網友@gogogochun_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

KenKen的姐姐和《ETtoday寵物雲》分享，近幾年開始才會特別買萬聖節衣服來幫牠打扮，扮演過南瓜和殺手。某天偶然在網上發現這個有趣的頭套裝扮，沒想到買了之後發現Ken的好友高進也有一樣的裝扮，於是相約某一天一起出門玩的時候就裝作偷渡客拍照。事實上兩隻毛孩只有在拍照時短短幾分鐘會戴著頭套，不然怕牠們會感到不舒服。

▲ 兩隻「搶匪」相約香港西貢碼頭。（圖／網友@kenken.themongrel、@gogogochun_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）