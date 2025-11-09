貪吃巴哥犬「禁食12小時」　見阿公狂嗑麵包皺臉超委屈

實習記者陳安榆／採訪報導

台北市7歲的巴哥犬Bubu非常貪吃，然而近期牠需要動手術，因此必須禁食12小時，餓扁的牠看見阿公在旁邊狂嗑麵包，只能默默的生氣討食，表情超級委屈。

▲貪吃的Bubu不會放過任何討食的機會。（圖／網友@a28930902提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



媽媽最近發現Bubu的腳上長了一顆小肉瘤，經獸醫師檢查後需要手術切除，因此需要禁食12個小時，然而這時Bubu看見阿公坐在沙發上吃麵包，牠在一旁生氣討吃，一邊「汪！」吸引注意，然而還是沒有討到食物，讓牠表情超級委屈，也讓家人心疼又被萌到。所幸後來Bubu手術順利，目前恢復良好，也能大快朵頤了。

Bubu很有個性，有時很黏人，有時會生悶氣不理人，最喜歡吃肉乾，最愛鴨子娃娃和小小的玩具。牠在家總是裝可愛討食，最常跟阿公要肉肉，不過因為嘴饞的習慣也讓牠的體重直線飆升，為了控制寶貝的身材，家人們只好盡量忍住Bubu的可愛攻擊。

▲日漸圓潤的身材讓牠不得以要開始控制飲食。（圖／網友@a28930902提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



貼文發佈在Threads上後引來不少人留言「你家的蚵仔好肥美」、「牡蠣的情勒」、「好像瓦斯桶好可愛」、「康復後要獎勵一頓大餐」、「牠的臉真的好委屈」，毛孩的撒嬌攻勢真的讓人難以抗拒。

▲阿公面對撒嬌攻擊不為所動，Bubu一臉超級委屈。（圖／網友@a28930902提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）