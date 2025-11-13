ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
瑞芳豪雨他憂動物之家毛孩受災　自費包車「揪團上山」助防颱

▲瑞芳狂降豪雨！網憂動物之家恐釀災　自費包車「揪團上山」助防颱。（圖／阿布 Boocake @_boocakeeeee提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲瑞芳狂降豪雨，網友自費包車「揪團上山」助防颱。（圖／阿布 Boocake @_boocakeeeee提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

實習記者陳安榆／採訪報導

新北市瑞芳區因颱風共伴效應降下豪雨，幾名熱心民眾擔心動物之家的毛孩，便在颱風前夕自掏腰包「揪團」包車上山，協助防災工作。志工們替狗園的柵欄門綁上尼龍板，避免風雨直接灌入隔間，讓狗狗能安心度過豪雨夜晚，大大降低失溫的可能。

▲瑞芳狂降豪雨！網憂動物之家恐釀災　自費包車「揪團上山」助防颱。（圖／阿布 Boocake @_boocakeeeee提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲志工替簍空的對外柵欄門加固上尼龍板擋風。（圖／阿布 Boocake @_boocakeeeee提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

住在基隆的志工Boocake阿布分享，其實自己每個月都會上山兩次探望、幫助瑞芳動物之家的毛孩，也會利用自家甜點店的名義在Threads上揪團，自費包車「提供不方便自行前往的熱心網友一起入園」。每週六日都是可預約的志工日，這次阿布預定的時間剛好在颱風前夕，才能來得及趕上防災工程。

▲瑞芳狂降豪雨！網憂動物之家恐釀災　自費包車「揪團上山」助防颱。（圖／阿布 Boocake @_boocakeeeee提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲阿布每個月都會上山兩次，探望照顧動物之家。（圖／阿布 Boocake @_boocakeeeee提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲瑞芳狂降豪雨！網憂動物之家恐釀災　自費包車「揪團上山」助防颱。（圖／阿布 Boocake @_boocakeeeee提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲瑞芳動物之家的狗狗。（圖／阿布 Boocake @_boocakeeeee提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲瑞芳狂降豪雨！網憂動物之家恐釀災　自費包車「揪團上山」助防颱。（圖／阿布 Boocake @_boocakeeeee提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲新完工的動物之家有許多乾淨明亮的房間。（圖／阿布 Boocake @_boocakeeeee提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

阿布聽說這次共伴效應造成的雨勢恐讓瑞芳災情嚴重，而動物之家又剛好位在山上，他們擔心狗狗的安全，於是幫每間簍空的柵欄門上都加固上板子，才不會讓隔間有過於潮濕的可能。所幸一行人助援當天風雨還不算大，7人一起同心協力，半天左右的時間就做好防颱準備了。

▲瑞芳狂降豪雨！網憂動物之家恐釀災　自費包車「揪團上山」助防颱。（圖／阿布 Boocake @_boocakeeeee提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲阿布時常自費包車在網路上揪團，讓有意願的熱心網友也能一起上山當志工。（圖／阿布 Boocake @_boocakeeeee提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

新北市瑞芳動物之家在重新改造後於今年4月27日正式開放，每間犬舍皆有對外戶外空間，並設置防颱通風百葉及玻璃天窗等設施，保持良好通風與自然採光。動線順暢、設備完善讓阿布直言「很適合新手志工，只要不怕髒，有遛狗的經驗，不怕狗，都很歡迎參加」，自己也會常常去看望幫助。

