幼貓鑽外套取暖6小時　工程師當場淪陷決定收編：緣分到了

▲苗栗小貓鑽進外套取暖撒嬌，台中工程師當場決定收編。（圖／網友@xinyi2327提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



實習記者陳安榆／採訪報導

機會要靠自己爭取！台中市的工程師「阿逸」在苗栗縣的崎頂火車站附近架設網路基地台，佈放光纖纜線到一半時發現有一隻體型小巧的浪浪正在悄悄靠近。可愛的小貓主動鑽進他的外套中取暖，就這樣乖乖陪伴他六個小時左右。難得的緣分讓阿逸心軟，決心將貓貓收編，讓牠能夠擁有一個永遠溫暖的家。

▲▼哈基咪非常親人，性格乖巧。（圖／網友@xinyi2327提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



阿逸和《ETtoday寵物雲》分享，這隻浪浪就取名為「哈基咪」。12月初時天氣逐漸轉涼，哈基咪找上門時，他先把小生命放在工程車上，並試圖尋找合適的容器墊上毛巾保溫。結果貓貓居然用小手抓著他的衣服，鑽進外套裡取暖，驚喜的瞬間讓阿逸直呼「牠又乖也不吵不鬧，也不亂抓，很親人」，想來這就是緣分。

▲到家後的哈基咪超級自來熟。（圖／網友@xinyi2327提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

哈基咪喝完水後就一直乖乖地睡覺，工作結束的阿逸急忙帶著牠前往動物醫院檢查、驅蟲，並添購日常必需用品。剛到家的寶貝超級乖，完全不怕陌生環境也不怕家人，食慾超好超會吃，沒有人教，就會主動進貓砂盆上廁所。除了肚子餓會喵喵叫外，其他時間都自己玩玩具或睡覺。

▲除非肚子餓會叫，否則都乖乖的自己玩球球。（圖／網友@xinyi2327提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

特別的經驗發佈到Threads後獲得了16萬次的瀏覽數，甚至有民眾也表示「曾見過這隻浪貓，幸好被收編了」，溫暖的故事讓不少網友留言「你的暖暖包怎麼長腳了」、「牠就是覺得選對人才睡這麼開心」、「因為你是暖男啊」、「好人一生平安」、「我上網就是為了看到這種文章」，如今哈基咪再也不用為了冬天的嚴寒挨餓受凍，因為牠靠自己找到了幸福的餘生。

▲目測是年紀超小的幼貓。（圖／網友@xinyi2327提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）