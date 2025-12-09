ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

幼貓鑽外套取暖6小時　工程師當場淪陷決定收編：緣分到了

▲苗栗小貓鑽進外套取暖6小時　工程師當場淪陷決定收編：緣分到了。（圖／網友@xinyi2327提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲苗栗小貓鑽進外套取暖撒嬌，台中工程師當場決定收編。（圖／網友@xinyi2327提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

實習記者陳安榆／採訪報導

機會要靠自己爭取！台中市的工程師「阿逸」在苗栗縣的崎頂火車站附近架設網路基地台，佈放光纖纜線到一半時發現有一隻體型小巧的浪浪正在悄悄靠近。可愛的小貓主動鑽進他的外套中取暖，就這樣乖乖陪伴他六個小時左右。難得的緣分讓阿逸心軟，決心將貓貓收編，讓牠能夠擁有一個永遠溫暖的家。

▲苗栗小貓鑽進外套取暖6小時　工程師當場淪陷決定收編：緣分到了。（圖／網友@xinyi2327提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼哈基咪非常親人，性格乖巧。（圖／網友@xinyi2327提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲苗栗小貓鑽進外套取暖6小時　工程師當場淪陷決定收編：緣分到了。（圖／網友@xinyi2327提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

阿逸和《ETtoday寵物雲》分享，這隻浪浪就取名為「哈基咪」。12月初時天氣逐漸轉涼，哈基咪找上門時，他先把小生命放在工程車上，並試圖尋找合適的容器墊上毛巾保溫。結果貓貓居然用小手抓著他的衣服，鑽進外套裡取暖，驚喜的瞬間讓阿逸直呼「牠又乖也不吵不鬧，也不亂抓，很親人」，想來這就是緣分。

▲苗栗小貓鑽進外套取暖6小時　工程師當場淪陷決定收編：緣分到了。（圖／網友@xinyi2327提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲到家後的哈基咪超級自來熟。（圖／網友@xinyi2327提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

哈基咪喝完水後就一直乖乖地睡覺，工作結束的阿逸急忙帶著牠前往動物醫院檢查、驅蟲，並添購日常必需用品。剛到家的寶貝超級乖，完全不怕陌生環境也不怕家人，食慾超好超會吃，沒有人教，就會主動進貓砂盆上廁所。除了肚子餓會喵喵叫外，其他時間都自己玩玩具或睡覺。

▲苗栗小貓鑽進外套取暖6小時　工程師當場淪陷決定收編：緣分到了。（圖／網友@xinyi2327提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲除非肚子餓會叫，否則都乖乖的自己玩球球。（圖／網友@xinyi2327提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

特別的經驗發佈到Threads後獲得了16萬次的瀏覽數，甚至有民眾也表示「曾見過這隻浪貓，幸好被收編了」，溫暖的故事讓不少網友留言「你的暖暖包怎麼長腳了」、「牠就是覺得選對人才睡這麼開心」、「因為你是暖男啊」、「好人一生平安」、「我上網就是為了看到這種文章」，如今哈基咪再也不用為了冬天的嚴寒挨餓受凍，因為牠靠自己找到了幸福的餘生。

▲苗栗小貓鑽進外套取暖6小時　工程師當場淪陷決定收編：緣分到了。（圖／網友@xinyi2327提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲目測是年紀超小的幼貓。（圖／網友@xinyi2327提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

關鍵字： 台中苗栗崎頂車站浪貓溫馨

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【南迴搞軌案主謀出獄】李泰安回老家低調生活　當工程老闆「不再吊兒郎當」

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

鄰居搬家狗狗癡等到重傷癱瘓　她收養10年到處旅行：一起感受世界

「豬咪」超愛躺陽台曬太陽　圓滾滾身材惹網笑：怎麼有海豹？

故宮也有汪汪隊！4隻偵爆犬「全國唯一」　任務保護文物

歐告看電視「沉浸在警犬節目」　聽指令Sit立刻跟著坐下

虎斑幼貓路邊淋雨！被幸運收編　兩年後從「營養不良」胖成海豹

落龜注意！廣島植物公園新增標示牌　石龜抄捷徑：會從陡坡滾下

小貓被棍狂戳哀嚎！　虐貓影片被炎上碗粿店急發文：我錯了

幼貓鑽外套取暖6小時　工程師當場淪陷決定收編：緣分到了

胖虎斑減肥「累到不成貓樣」　運動10分鐘睡到打呼叫不醒

費玉清再捐100萬助3萬隻毛孩！　9年累積破千萬網友讚「真正天使」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

奴才買了好多窩橘貓都不睡　只愛躺寶寶的床、玩嬰兒玩具

黃金獵犬聽爸呼喚卻找不到人　焦急來回搜索喊三次才發現XD

白底虎斑貓乖巧坐媽腿上　讓媽幫擦手手畫面超可愛

用監視器呼叫乳牛貓沒反應　阿嬤秒抱牠到鏡頭前say hi

費玉清再捐100萬助3萬隻毛孩！　9年累積破千萬網友讚「真正天使」

女童放學回家遭偏心汪無視　「直衝哥哥懷中」網爆笑：最愛不是你

費玉清捐百萬助流浪毛孩！親筆信為救援前線打氣　12年累積千萬

幼貓鑽外套取暖6小時　工程師當場淪陷決定收編：緣分到了

胖虎斑減肥「累到不成貓樣」　運動10分鐘睡到打呼叫不醒

野生黑熊「亂入聖誕節遊行」　民眾狂拍專家卻示警：恐被安樂死

葛萊美提名歌手「家中遭刺身亡」！　31歲兒子當場被捕

小客貨車撞死行人！獲家屬原諒肇事駕駛盼緩刑　法官不准原因曝

「助理費除罪化」陳玉珍拒絕撤案　綠營提公費助理任用條例反制

家醫科擬開放做醫美手術　石崇良喊「個人不認同」：今天再協商

高雄檳榔攤闆娘遭砍死…「雙膝下跪」喊救命！鄰居目擊血腥現場

11月出生率又下跌比10月少生1512人　雲林、台東、竹市生最多

7年1.2億打造共融特色遊戲場　五校聯合開箱一起玩出幼兒成長力

PCB概念股業績撐腰！尖點觸漲停　金居出關首日急拉8%

只見過一次也下手！噁男闖屋猥褻醉女　摸到經血竟喊「可惜」

桃園義交慘遭輾斃！砂石車駕駛倒車沒注意釀禍　悲劇瞬間曝

寵物動物熱門新聞

幼貓主動鑽進懷　工程師心軟收編

胖虎班運動累爆　睡死打呼叫不醒

費玉清再捐100萬助3萬隻毛孩！9年累積破千萬

費玉清捐百萬助流浪毛孩　親筆信為救援前線打氣

不睡貓窩！　橘貓只愛躺寶寶的床

雪納瑞小店長「幫送菜單」太療癒

出國擔心貓太想她　收到照片傻眼

女童放學回家遭偏心汪無視　直衝哥哥懷中

黑熊亂入聖誕節遊行　專家卻示警：恐安樂死

球蟒超黏媽媽　鑽被窩要一起睡覺

出國請弟顧狗　兩隻電力無限輸出

挑嘴貓美味冠軍「銀湯匙乾糧」

高纖飲食助攻　萌貓拉30公分巨屎

見到5年前救援海豹　帶寶寶來啦！

讀者迴響

熱門新聞

幼貓主動鑽進懷　工程師心軟收編

胖虎班運動累爆　睡死打呼叫不醒

費玉清再捐100萬助3萬隻毛孩！9年累積破千萬

費玉清捐百萬助流浪毛孩　親筆信為救援前線打氣

不睡貓窩！　橘貓只愛躺寶寶的床

雪納瑞小店長「幫送菜單」太療癒

出國擔心貓太想她　收到照片傻眼

女童放學回家遭偏心汪無視　直衝哥哥懷中

黑熊亂入聖誕節遊行　專家卻示警：恐安樂死

球蟒超黏媽媽　鑽被窩要一起睡覺

出國請弟顧狗　兩隻電力無限輸出

挑嘴貓美味冠軍「銀湯匙乾糧」

高纖飲食助攻　萌貓拉30公分巨屎

見到5年前救援海豹　帶寶寶來啦！

小海豹誤闖酒吧趴趴走　老闆嚇：以為是小狗

熱門寵物影片

更多
是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

奴才買了好多窩橘貓都不睡　只愛躺寶寶的床、玩嬰兒玩具

奴才買了好多窩橘貓都不睡　只愛躺寶寶的床、玩嬰兒玩具

黃金獵犬聽爸呼喚卻找不到人　焦急來回搜索喊三次才發現XD

黃金獵犬聽爸呼喚卻找不到人　焦急來回搜索喊三次才發現XD

白底虎斑貓乖巧坐媽腿上　讓媽幫擦手手畫面超可愛

白底虎斑貓乖巧坐媽腿上　讓媽幫擦手手畫面超可愛

用監視器呼叫乳牛貓沒反應　阿嬤秒抱牠到鏡頭前say hi

用監視器呼叫乳牛貓沒反應　阿嬤秒抱牠到鏡頭前say hi

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面