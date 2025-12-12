ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
屏東男「頸掛蟒蛇」散步被勒昏　今清醒發文：做了錯誤示範

實習記者陳安榆／綜合報導

屏東縣11日發生「寵物蛇攻擊主人」的意外事件，一名男子將緬甸蟒掛在脖子上外出逛街，不料突然遭蛇緊緊纏繞脖子，致其瞬間呼吸困難，重重倒地昏迷。飼主今清醒後發文回應，對於造成公眾恐懼與消防人員困擾深感報欠，針對蛇被蛇夾夾的疑慮，後續也會帶去看診檢查。

網友＠juusan14413日在Threads上發文，自稱是當事飼主，表示「自己剛清醒並了解到事情發酵的嚴重性」，驚擾公眾深感抱歉。他表示當天帶出的蛇品種為「花崗岩緬甸蟒」，其實出門前就已經察覺到蛇疑似正在發情期，而發情期中的公蛇會相對暴躁，理應不能把玩或隨意接觸的，自己卻做了錯誤示範，「這次本身受的傷，遠不如對爬蟲飼養同好以及民眾對蛇的負面影響」。

據了解，該男在今年9月就曾因遭自家蛇咬傷送醫，這次已是他第二度因寵物蛇受傷住院，所幸送醫後意識清楚，並無生命危險，而寵物緬甸蟒也已被家屬帶回。現場畫面流出後有不少網友怒批，當事飼主的行為不僅讓寵物飽受驚嚇，還讓牠被誤以為是有攻擊性的蛇類，因而被使用金屬夾控制，雖說外觀無大礙，不過可能會有內傷。

同時也有網友分析，現場蟒蛇緊緊纏著飼主的脖子導致昏迷，所以消防與救護人員抵達後，一定要將球蟒與飼主脖子分離，才有辦法急救跟送醫，所以金屬捕蛇器抓蛇是緊急救護過程中不得已的手段。飼主在文末提到「蛇不可怕，是我這次的魯莽對社會造成不可逆的影響，為此我有必要對救援人員、爬友們、在場民眾以及被我硬帶出去的那條蛇致上歉意」，也承諾稍後將會帶其前往動物醫院檢查傷勢。

